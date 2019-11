Krydstogtskibet Princess Anastasia er stødt på grund ud for Lidingö, som ligger øst for Stockholm i Sverige.

»Det er en færge, Princess Anastasia, der er blevet mørklagt, og det har medført at elektriciteten på båden ikke har virket og at de derfor er gået på grund,« siger kommandant ved Stockholm Redningscentral, Tony Frank, til Expressen.

Ifølge den Isac Östman, som er stedfortræder som redningsleder ved det svenske søfarts- og luftredningscenter, er der ikke sket nogen personskader.

»Vi blev klokken 18.12 af en privatperson, som så krydstogtskibet afvige fra sin nornale rute og sejle mod Lidingö. Personen så, at skibet var mørkt, hvilket indikerede en strømafbrydelse om bord. Vi har selv været i kontakt med skibet. Alt er roligt ombord, og der er ingen skader,« siger han til SVT.

Ifølge pressemedarejder ved den svenske søfartsadministration, Emelie Boid, er der 1.065 mennesker ombord færgen, og at de er i gang med at blive bjærget så hurtigt som muligt.

Krydstogtskibet må ikke fjernes, før den er blevet inspiceret, fortæller hun.

Flere redningsbåde er på stedet og er i gang med at redde passagerer i land, mens en slæbebåd er på vej.

Også det svenske politi er til stede for at overvære, at redningsarbejdet forløber så gnidningsfrit som muligt.