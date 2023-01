Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tingene vil blive værre, end vi overhovedet kan forestille os, hvis vi ikke gør noget nu.

Det forudser FN's Verdensfødevareprogram (WFP) administrerende direktør, David Beasly.

Han taler om den humanitære krise i Syrien - mere specifikt den fødevarekrise, der har resulteret i decideret sult i landet.

12 millioner mennesker ved ikke, hvor deres næste måltid kommer fra, lyder det fra WFP, der slår alarm og opfordrer det internationale samfund til at handle.

Den omfattende sult skyldes blandt andet, at fødevarepriserne er steget næsten tolv gange i løbet af de sidste tre år.

2,9 millioner mennesker er på grænsen til sult, hvilket vil sige, at 70 procent af Syriens befolkning snart ikke er i stand til at sætte mad på bordet til deres familier.

Og det kommer Europa sandsynligvis til at mærke konsekvenserne af, siger David Beasly:

»En anden bølge af massemigration som den, der skyllede ind over Europa i 2015 - er det det, det internationale samfund ønsker?«

WFP er selv begyndt at hjælpe bønder med at reparere nogle af de kunstvandingskanaler, der blev ødelagt under krigen, der brød ud for 12 år siden. Så kan de nemlig dyrke deres egne fødevarer på et tidspunkt igen.

De arbejder på at vande næsten 28.000 hektar jord over hele landet - nok til at brødføde 620.000 mennesker.

Men de har brug for flere penge til at lave den slags investeringer, lyder det.