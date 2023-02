Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Adskillige ukrainske og russiske krigsfanger er netop blevet løsladt.

Det fortæller embedsmænd på begge sider lørdag ifølge AP.

Der er tale om en fangeudveksling, hvor 116 ukrainske soldater nu kan vende hjem efter at have siddet fængslet under den russiske belejring af Mariupol.

På den anden side er der tale om 63 russiske soldater, der bliver løsladt, oplyser de russiske forsvarsmyndigheder.

De oplyser ligeledes, at nogle af fangerne er i en »særlig kategori.« Men det bliver altså ikke udpenslet, hvad denne særlige kategori indbefatter.

Russiske styrker har slået til i ni regioner i både syd, nord og øst, og det har blandt andet betydet, at mindst tre civile er blevet dræbt inden for de seneste 24 timer. Det fortæller ukrainske guvernører fra områderne, der er under angreb.

Ud over de dræbte er syv såret, efter russiske missiler ramte i Toretsk i Donetsk-regionen.

Den lokale guvernør Pavlo Kyrylenko siger, at 34 huse, to børnehaver, et ambulatorie, et bibliotek, et kulturcenter og andre bygninger blev beskadiget under angrebet.