En person er dræbt og seks andre såret i et angreb i den israelske kystby Tel Aviv fredag.

Det oplyser israelsk politi og redningsmandskab til avisen Haaretz.

Ofrene er udenlandske turister, oplyser israelsk redningsmandskab til nyhedsbureauet Reuters. Og den dræbte er en mand på omkring 30 år, skriver Haaretz og andre israelske medier.

Det israelske udenrigsministerium betegner det ifølge Reuters som et terrorangreb.

Ifølge The Jerusalem Post er der tale om to angreb. Det første var et skudangreb, og umiddelbart efter forsøgte en mand at køre fodgængere i den israelske kystby ned i sin bil.

Gerningsmanden forulykkede efter tilsyneladende med overlæg at være kørt ind i fodgængere på strandpromenaden i Tel Aviv.

Han blev efterfølgende skudt af civile, skriver Haaretz.

Angrebet kommer, efter at to israelske kvinder i 20'erne tidligere fredag blev dræbt i et skudangreb på Vestbredden nær den israelske bosættelse Hamra.

»Forfærdet over, at vi i aften har haft et terrorangreb i det centrale Tel Aviv (...) Jeg beder for ofrene. Vi vil overvinde dette utilgivelige had.«