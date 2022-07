Lyt til artiklen

Der opstod voldsomme optøjer da Rasmus Paludan i foråret varslede koranafbrændinger i Linköping.

Selvom Stram Kurs-lederen aldrig dukkede op, gav det anledning til uro i gaderne. Og nu er tre mænd blevet sigtet.

Det er de fordi, de under optøjerne 'handlede i mangel på respekt for politiet arbejde'. Det skriver det svenske medie Expressen.

Mere konkret har de tre mænd blandt andet kastet sten mod politiet.

De tre mænd har hver især fået mellem to og fires års fængsel. Det drejer sig henholdsvis om en 21-årig, en 26-årig og en 19-årig mand.

I slutningen af juni blev også fire andre mænd idømt fængsel for angreb under Paludan-uro.

Her drejede det sig om uroligheder i Sveaparken langfredag. Her er det bevist, at de fire kastede sten mod politiet, mens nogle af dem kravlede over politiets afspærringer.

Under uroen i Sveaparken blev mindst 71 politifolk såret eller skadet, mens otte politibiler blev delvist ødelagt. I alt blev der ødelagt politibiler og anden udrustning for over 2,5 millioner svenske kroner.

De fire mænd fik dengang straffe på op mod fem års fængsel for grov sabotage af en politiindsats. To blev udvist.