Onsdag har Tromsø i Norge valgt at bryde venskabsaftalen med de tre russiske byer Murmansk, Arkhangelsk and Nadym.

Et forslag, som borgmester Gunnar Wilhelmsen fremlagde – og som blev enstemmigt vedtaget.

Det skriver NRK.

»For mig er det vigtigt at pointere, at vores venskabelige samtale er autoritet til autoritet. Denne sanktion skal ikke ramme befolkningen, men være en klar tale til Putin om, at denne krig skal stoppes.«

Sådan lyder det fra borgmester i Tromsø kommune, Gunnar Wilhelmsen, efter beslutningen i kommunalbestyrelsen faldt. Beslutningen er altså for at understrege situationens alvor.

Ifølge NRK forklarer borgmesteren, at der især er tre forhold bag bruddet af venskabsaftalen.

Her henviser han til sabotagen mod gasrørledninger i Østersøen, observationer af droner mod norske installationer og den seneste beslutning fra de norske myndigheder om at nægte russiske fiskefartøjer adgang til norske havne med undtagelse af tre.

Gunnar Wilhelmsen udelukker dog ikke, at båndene mellem byerne kan genoptages engang i fremtiden.