Et fænomen i Utah har efterladt både de lokale og eksperter med underkæben helt nede i gulvhøjde.

Pludseligt og uden forvarsel blev byen Stockton onsdag invaderet af hundreder af tusinder af tudser.

Som man kan se i videoen herover var det et helt overvældende syn, der mødte bilister og andet godtfolk, og biologen Chris Crockett griber nærmest ud efter sin bibel, selv om han er videnskabsmand.

»Ordet bibelsk dukker op i baghovedet,« siger han - dog med et smil - skriver KSL.com.

»Disse unge tudser besluttede sig for, at det var et godt tidspunkt at forlade deres fødested og emigrere til de omgivende bakker,« siger eksperten, som anslår tallet til at være i hundreder af tusinder.

Han mener, at tudserne er ofre for mangel på vand i nærområdet, men at de kan klare sig i de nye omgivelser.

Det var dog langt fra alle, der overlevede turen, for rigtig mange blev kørt ned af biler på vejen, skriver KSL.com.