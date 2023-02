Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Et ufødt barn bliver lige nu ulovligt tilbageholdt i et fængsel i Florida.

Det mener i hvert fald barnets mor; den drabssigtede Natalia Harrell og hendes advokat.

Den 24-årige vordende mor har siddet varetægtsfængslet siden juli, hvor hun ifølge Miami Herald blev sigtet for drab efter at have skudt en kvinde under et skænderi i en Uber.

På daværende tidspunkt var Natalia Harrell seks uger henne i sin graviditet. I dag er hun otte måneder henne og skal altså på fri fod, mens hun venter på at komme for en domstol, mener hendes advokat William M. Norris.

Han indgav sidste uge en stævning til Floridas Tredje Distrikts Appeldomstol, hvor der står, at det ufødte barn er uskyldigt og bør løslades fra fængslet, så det kan modtage ordentlig pleje.

Og det ville kræve, at Harrell blev løsladt, indtil barnet er født, lyder det.

Til The Washington Post fortæller advokat William M. Norris, at »et ufødt barn har rettigheder uafhængigt af sin mor, selvom det stadig er i livmoderen«.

»Det ufødte barn er blevet frataget retfærdig rettergang i denne fængsling. Man skal simpelthen have det ufødte barn som en faktor i ligningen,« siger advokaten.

Ifølge ham har hans klient ikke har modtaget hverken de prænatale vitaminer, den mad eller væske, hun har brug for, og er heller ikke blevet taget til hendes planlagte lægeaftaler. Ligesom hun angiveligt på et tidspunkt skulle være blevet efterladt i en transportvogn uden aircondition, mens temperaturen steg op over 38 grader.

Mandag opfordrede Floridas statsadvokat dog til, at stævningen ikke skulle imødekommes, da den ikke indeholdt tilstrækkelige beviser.

En talsmand for korrektioner og rehabilitering i Miami-Dade County siger til The Washington Post, at afdelingen er ved at gennemgå sine prænatale plejetjenester.

»Vi er forpligtet til at sikre, at alle indsatte får professionel, rettidig medicinsk behandling og al passende behandling,« siger talsmanden.

Advokat William M. Norris fortæller til The Washington Post, at han vil fortsætte med at kæmpe for fosterets frihed.

Siden den amerikanske højesteret i sommer omstødte den landsdækkende ret til abort, kendt som Roe v. Wade, har netop tanken om, at et ufødt barn er en person med forfatningsmæssig beskyttelse, vundet indpas.