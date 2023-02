Lyt til artiklen

En 16-årig pige er lørdag blevet dræbt af en haj.

Det skete, efter hun hoppede i floden Swan River i det vestlige Australien, skriver AFP.

Pigen var ude at sejle på vandscooter sammen med nogle venner, da hun besluttede sig for at hoppe i vandet.

Det fortæller det lokale politi fra området, hvor ulykken skete, i Perth-forstaden North Fremantale.

Ifølge politiets oplysninger hoppede pigen i vandet, fordi hun så en flok delfiner, som hun gerne ville svømme med.

Men da hun sprang i, var det ikke delfiner, hun mødte men i stedet en ukendt hajart.

Hajen bed hende. Selvom hun blev trukket op af vandet og forsøgt genoplivet, var hun død på stedet af sine alvorlige kvæstelser.

Det fortæller Paul Robinson, fungerende politiinspektør for Fremantle-distriktet.

Han beskriver det som en »meget, meget traumatisk hændelse,« og forklarer, at pigens familie, som var fra Perth, blev »fuldstændig knuste over nyheden.«

Ifølge eksperter er det meget usædvanligt, at der er hajer i den del af floden, hvor pigen blev dræbt.

Sidst, der var et hajangreb netop der, var helt tilbage i 1923. Her blev en 13-årig dreng dræbt af en haj.

Det er generelt sjældent, at hajangreb sker i floderne. Sidste gang, der var et hajangreb i en australsk flod, var i 1960, hvor en mand, der var ude at snorkle, blev dræbt af en tyrehaj, som målte hele 3,3 meter.