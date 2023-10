En Brøndby-helt og en stor målscorer hyldes, mens en FCN-profil udskammes sammen med en uheldig målmand.

Hver mandag morgen samler B.T. op på højdepunkter og lavpunkter fra og omkring den forgangne uges Superliga-begivenheder. Følg med herunder, hvor ugens skurke, helte, top og flop er blevet udpeget af panelet i B.T.-podcasten 'Transfervinduet – ugens rapport'.

Brøndby IF

Holdet fra Vestegnen leverede en bundsolid kamp og vigtigst af alt tog Jesper Sørensens en uhyre vigtig 2-1-sejr over FC Nordsjælland, som nu er hele seks point efter de blågule.

»Det var en ret tæt kamp, der sagtens kunne være endt anderledes. De begynder at byde sig til som en titeludfordrer til FCK – måske den mest oplagte lige nu!« siger B.T.-fodboldreporter Jonas Dalgård.

FC Midtjylland

Træner Thomasbergs mandskab har fundet melodien og med endnu en smal sejr – 2-1 hjemme over Lyngby – hænger de på i toppen af Superligaen. 13 point har midtjyderne hentet i de sidste fem kampe.

»Det er ikke prangende, men tingene går deres vej. Thomasberg har fundet ud af, hvem der fungerer på holdet. Der er en rød tråd i det, de laver. Vigtig sejr,« siger B.T.-fodboldreporter Steffen Gronemann.

FC Nordsjælland

FC Nordsjælland spillede godt og var tæt på mere end nul point mod Brøndby – men igen, igen lykkedes det ikke at tage sejren efter en europæisk kamp. Det er et stort problem for FCN.

»At de får ugens flop drejer sig i højere grad om, at de nu kun har vundet to ud af otte kampe, som de har spillet efter midtugekampe,« siger Jonas Dalgård.

Lyngby

De kongeblå er efter 2-1-nederlaget til FCM løbet ind i tre tabte kampe i streg. Drømmen om top-6-miraklet forsvinder i horisonten, hvis de ikke får sat prop i nederlagsstimen, der tynger dem ned mod bunden.

»Isoleret set er det ikke et flop, at de taber 2-1 i Herning. Men det er en uheldig tendens. Vi begynder at se Lyngbys reelle niveau efter en godt sæsonstart. De hører til i nedrykningsspillet,« siger Steffen Gronemann.

Anosike Ementa, Viborg

Kæmper med at finde vej til målet, men mod Vejle lykkedes det for to-meter-angriberen at score sit andet sæsonmål for Viborg efter en kamp, hvor han blev brutalt behandlet af Vejle-forsvaret – og snydt for et straffespark.

»De går hårdt til ham. Jeg ser en tendens til, at dommerne overser mange frispark, der bliver begået mod ham. Forsvarerne er nødt til at tage hårde midler i brug for at stoppe ham. Vigtigt mål, han scorer,« siger Steffen Gronemann.

Nicolai Vallys, Brøndby IF

Brøndbys helt store stjerne fik banket en utrolig kasse ind til 2-1 og leverede inden da et verdensklasse assist med hovedet – og så endda efter at have været i en mindre mål- og oplægstørke.

»Det var svært at komme uden om ham som helten. Han er en gave til Superligaen og er bare en fornøjelse at se på. Hvis Brøndby skal kæmpe om guld, så er det, fordi han storspiller,« siger Jonas Dalgård.

Nathan Trott, Vejle

Vejle-målmand Nathan Trott havde gang i en brandkamp mod Viborg, men så fejlafleverede englænderen bolden ud i fødderne på Anosike Ementa, som kunne udligne til slutresultatet 1-1.

»Det var ikke godt at spille den ud i fødderne på en modstander. Jeg forstod ingenting. Det var helt sort lavet. Han skal lige tage sig sammen, for han havde så mange gode redninger i kampen,« siger Steffen Gronemann.

Christian Kjelder Rasmussen

Ajax-lejesvenden fik to gyldne muligheder i topkampen på Brøndby Stadion. Men begge gange gik offensivspilleren kold foran mål. Og så måtte FC Nordsjælland rejse hjem til Farum uden point.

»Den er lidt hård, for han spillede en god kamp. Men på den ene chance får han ikke engang afsluttet, og på den anden rammer han bolden med hælen, så den ryger langt forbi mål. Det var forfærdeligt,« siger Jonas Dalgård.