Hvis du fra på mandag skal forbi Aarhus via Motorvej E45, skal du sørge for at køre hjemmefra i god tid.

Hastigheden bliver nemlig sat ned på grund af vejarbejde.

Vejdirektoratet tager hul på arbejdet den 17. april med at skabe et ekstra spor i hver retning for at skabe mere plads på strækningen.

På en 16 kilometer lang strækning skal motorvejen udvides fra fire til seks spor. Desuden skal cirka to kilometer af Djurslandsmotorvejen udbygges med et ekstra spor.

Allerede i dag er trængselsproblemer på motorvej E45 i Aarhus, og frem mod 2030 forventes trafikken fortsat at stige på strækningen. Foto: Henning Bagger/Scanpix/Arkiv Vis mere Allerede i dag er trængselsproblemer på motorvej E45 i Aarhus, og frem mod 2030 forventes trafikken fortsat at stige på strækningen. Foto: Henning Bagger/Scanpix/Arkiv

I første omgang går man i gang med at forstærke midterrabat og nødspor syd for afkørsel 50 til Hørning og op til afkørsel 46 til Hinnerup.

Det sker, for at trafikken kan flyttes rundt i takt med at vejen udvides, fremgår det af en pressemeddelelse fra Vejdirektoratet.

Projektleder Robin Højen Madsen fra Vejdirektoratet siger:

»Vi gør vores bedste for at holde motorvejen åben, så de mange tusinde daglige trafikanter kan komme frem. Derfor gennemfører vi en række forberedende arbejde nu, som på sigt vil gøre det muligt at holde sporene åbne, mens vi arbejder på strækningen.«

Sådan kører du sikkert forbi et vejarbejde Koncentrer dig om din kørsel.

Vær opmærksom på ændringer på vejen.

Respekter hastighedsgrænsen.

Hold afstand til forankørende.

Hold din vognbane frem til flettepunktet.

Vær opmærksom på udrykningskøretøjer. Kilde: Vejdirektoratet

I aften- og nattetimerne bliver hastigheden ved vejarbejdet sat ned til 50 kilometer i timen.

Her vil man også reducere til et spor i hver retning.

I dagtimerne vil der fortsat være to åbne spor i hver retning, og hastigheden bliver sat op til 80 kilometer i timen forbi vejarbejdet.

Vejarbejdet starter ved Aarhus S. og vil foregå på strækninger af fire kilometer ad gangen.

Vejarbejdet ventes afsluttet i august i år.

Selve udvidelsen af motorvej E45 ventes afsluttes i 2027.