Trods flere advarsler kører bilisterne fortsat alt for stærkt ved et stort vejarbejde på motorvej E45 ved Aarhus.

Utallige bilister har allerede mistet kørekortet betinget, efter at politiet indførte fartkontrol i mandags.

Og kontrollen fik trafikanterne til at sætte farten ned, men nu trykker bilisterne igen for hårdt på speederen.

»Bilisterne – og særligt lastbilerne – kører simpelthen for stærkt, og det skaber utryghed blandt vores vejarbejdere,« siger projektchef i Vejdirektoratet Robin Højen Madsen i en pressemeddelelse.

Fartbump skal tvinge bilisterne ned i fart ved vejarbejdet på E45 ved Aarhus Vest. Foto: Foto: Arkil Vis mere Fartbump skal tvinge bilisterne ned i fart ved vejarbejdet på E45 ved Aarhus Vest. Foto: Foto: Arkil

»Derfor har vi forsøgt at tage skrappere midler i brug med blandt andet vejbump og smallere kørespor, så bilisterne bliver tvunget ned i fart,« fortæller han og fortsætter:

»Derudover har vi indsat flere skiltevogne for at beskytte vores vejarbejdere.«

Vejarbejdet foregår om aftenen og natten, og efter den første nat - natten til tirsdag - med fartkontrol, havde politiet noteret følgende:

Kørte for stærkt: 132

Betinget frakendelse af kørekortet: 37

Klip i kørekortet: 19

Natten til onsdag nat faldt antallet af fartsyndere mærkbart.

Kørte for stærkt: 22

Betinget frakendelse af kørekortet: 1

Klip i kørekortet: 1

Men natten til torsdag gik det så den gale vej igen.

Kørte for stærkt: 40

Betinget frakendelse af kørekortet: 7

Klip i kørekortet: 4

Frem mod sommerferien må trafikanterne forvente længere rejsetid i perioder, imens der udføres belægningsarbejde i midterrabatten og nødsporet langs E45 Aarhus Syd til Nord. Foto: Kort: Vejdirektoratet Vis mere Frem mod sommerferien må trafikanterne forvente længere rejsetid i perioder, imens der udføres belægningsarbejde i midterrabatten og nødsporet langs E45 Aarhus Syd til Nord. Foto: Kort: Vejdirektoratet

En del af de trafikanter, der har kørt for stærkt, har siddet bag rattet i en lastbil. Der har blandt andet været flere tilfælde med lastbiler, der har påkørt kegler.

Robin Højen Madsen håber nu, at de nye tiltag hjælper:

»Vi fortsætter med at råbe op og krydser fingre for, at vi snart får trængt igennem til de sidste trafikanter med budskabet om at vise hensyn, sænke farten og holde fokus,« siger han og fortsætter:

»Ikke mindst nu hvor politiet er færdige med deres kontrol i denne omgang.«

Vejdirektoratet har indsat ekstra skiltevogne ved vejarbejdet på E45 ved Aarhus for at beskytte vejarbejderne. Foto: Foto: Vejdirektoratet Vis mere Vejdirektoratet har indsat ekstra skiltevogne ved vejarbejdet på E45 ved Aarhus for at beskytte vejarbejderne. Foto: Foto: Vejdirektoratet

Arbejdet på Motorvej E45 Østjyske Motorvej skyldes, at den skal udvides med et ekstra spor i hver retning på grund af voksende trafik, skrev Vejdirektoratet i en pressemeddelelse tidligere på året.

Derfor er Vejdirektoratet i gang med at forstærke midterrabatten og nødsporet syd for afkørsel 50 Hørning og op til afkørsel 46 Hinnerup, så man kan flytte rundt på trafikken i takt med at vejen udvides.

Arbejdet begyndte den 16. april og ventes afsluttes til august i år.

Vejarbejdet foregår i aften- og nattetimerne, hvor hastigheden er nedsat til 50 kilometer i timen ved vejarbejdet. I de timer er der kun et spor i hver retning.

I dagtimerne vil der fortsat være to spor åbne i hver retning, og hastigheden er sat op til 80 kilometer i timen ved vejarbejdet.