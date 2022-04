Det plejer at være den mest livlige, befærdede og støjende vej i hele byen.

Men den seneste tid har det ikke været tilfældet grundet et omfattende vejarbejde.

Det har været en noget amputeret Vesterbro i Aalborg Centrum, som indbyggerne har måtte mase sig igennem eller finde veje uden om.

Men nu er der atter åbnet op. Og endda to dage før tid. Det oplyser Aalborg Kommune på deres Facebook.

»Der er knoklet igennem på Vesterbro. Faktisk er der arbejdet så godt igennem, at Vesterbro nu igen - 2 dage før planlagt - er åben for biltrafik og cyklister,« skriver de.

Byggeriet blev igangsat 26. marts, hvor fire vognbaner blev til to. Over påsken har vejen dog været fuldstændig spærret, og beskeden til aalborgenserne var, at byggeriet først blev forventet at være færdigt 19. april.

Vejarbejdet er forsaget af, at den næsten 100 år gamle bro over jernbanerne skal skiftes.

»Broen er meget slidt og har længe trængt til mere end blot en kærlig hånd,« sagde Kim Brun Kristensen, der er projektleder i Aalborg Kommunes by- og landskabsforvaltning, inden nedrivningsarbejdet begyndte.

Vejarbejdet vil blive taget op igen i juni, men indtil da kan cyklister, bilister og fodgængere nu igen nyde den åbne passage.

»God tur og god påske,« afslutter kommunen i deres Facebookopslag.