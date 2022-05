De høje brændstofpriser har givet mange bilister sved på panden og fremtvunget en trang til at udregne, hvordan der kan spares på de dyre dråber.

En af mulighederne er at køre langsommere på sine ture.

Det begrænser både CO₂-udledningen og sparer danskerne flere millioner liter brændstof årligt.

Den sparemetode har Rådet for Sikker Trafik lagt mærke til, at flere danskere har valgt at benytte sig af.

Og nogle mere end andre.

Her indtager nordjyderne nemlig førstepladsen som de mest brændstofbesparende bilister, hvor hele 21 procent har sænket farten på landevejene.

Dernæst lyder fordelingen:

Midtjylland: 18 procent

Sjælland: 14 procent

Hovedstaden: 13 procent

Syddanmark: 10 procent

De danske landeveje er ifølge Rådet for Sikker Trafik de strækninger, hvor der sker flest alvorlige ulykker, blandt andet på grund af den høje fart.

På motorvejene melder rådet nu om, at hver tredje bilist har sænket farten.