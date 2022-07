Lyt til artiklen

Det var tæt på at gå galt. Meget galt.

I juni var Michael Valgren involveret i et voldsomt styrt i løbet Route d'Occitanie, hvor danskeren var få meter fra at ryge 100 meter ned ad skrænt.

Men det skete heldigvis ikke.

Nu fortæller Michael Valgren selv i TV 2-programmet 'AftenTouren', hvad der skete, da han røg ud over en skrænt og faldt ti meter ned.

Michael Valgren fortæller, at han med det samme vidste, at den var helt gal.

»Jeg kan huske momentet, da jeg lå dernede, at jeg fik fat på to sten og gjorde alt, hvad jeg kunne for at holde min krop oppe, for jeg kunne ikke bevæge mine ben. Og på et tidspunkt kom der så nogle ned og hjalp mig, men de kunne kun støtte på min hofte,« siger han i programmet.

Yderligere fortæller den danske cykelrytter, at hans ben var gået af led, og at han var i så store smerter, at han nærmest var nødt til at give slip på stenene. Gudskelov kom redningsfolk EF Education-rytteren til undsætning, hvorefter han fik bundet en snor om sig og blev hejst op igen.

Selvom Michael Valgren slap fra uheldet med livet i behold, har det alligevel været en særdeles voldsom oplevelse.

De to efterfølgende uger var cykelrytteren indlagt på et hospital, hvor han blev opereret i hoften og knæet, da bækkenet var ødelagt samt korsbånd, ledbånd og menisk.

Med de store skader har Michael Valgren misset årets Tour de France. I stedet for at cykle på de franske landeveje er danskeren i gang med et genoptræningsforløb.

I starten af juli kom det ud, at Valgren misser resten af sæsonen.