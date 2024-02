I bagklogskabens klare lys vil Aneke Rune godt indrømme, at de måske var lidt forblændende af at få mulighed for at arbejde med Roger Federers tidligere træner.

12 forskellige trænerkonstellationer på lidt over et år. Det har været - og er - Holger Runes store problem.

»Det trænerlort er nyt for os. Vi har haft den samme træner i 15 år, og det skulle ændres på et tidspunkt, men hvad skal det så blive til?,« siger Anke Rune i en ny podcast, hvor trænerkarroussellen naturligvis blev vendt.

Her indrømmer hun også, at timingen med den seneste stjernesigning på trænerfronten havde sine ulemper, selvom Severin Lüthi havde et flot cv, hvor han havde ført Roger Federer til store triumfer.

Severin Lüthi var med i halvanden måned. Foto: David Gray/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Severin Lüthi var med i halvanden måned. Foto: David Gray/AFP/Ritzau Scanpix

»Måske var vi lidt naive og starstruck. 'Åh, Roger har 20 grand slams. Det er ikke et problem at tilknytte en ny coach.' Det var helt klart naivt, men man kan altid være bagklog.«

Hun nævner også, at den daværende træner ikke helt matchede Holger Runes energiniveau, samt at han ikke kunne være der nok til at følge op på de justeringer, som han gerne ville etablere i kometens spil.

Holger Rune spiller onsdag i Rotterdam.

Her står verdens nummer syv over for russeren Roman Safiullin, der er nr. 39 i verden.