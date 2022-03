Efter næsten tre år i AGF er målmand William Eskelinen nu fortid i klubben.

Han skifter til svenske Örebro SK.

Det oplyser AGF på deres hjemmeside.

»William har over en længere periode været meget langt fra 3F Superligaholdet og har ikke udsigt til at komme tættere på, hvorfor vi er glade for, at han nu har fået muligheden i Örebro SK,« siger sportschef i AGF, Stig Inge Bjørnebye.

25-årige Eskelinen nåede 39 kampe i sin tid i AGF, men i den seneste tid er han gledet helt ud af førsteholdstruppen, hvor Jesper Hansen Daniel Gadegaard og Viktor Noring alle så ud til at være foran ham.

Örebro SK spiller i den næstbedste svenske række, Superettan.