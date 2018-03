Genoplev kampen i bunden af artiklen.

Et mål i tillægstiden blev afgørende for FC København, der undveg et pointtab hjemme mod Helsingør.

Det lignede længe et overraskende pointtab på hjemmebane mod FC Helsingør, men takket være en scoring i tillægstiden af Federico Santander fik FC København alligevel en sen sejr på 4-3 i mandagens kamp i Alka Superligaen.

FCK gik til pause foran med 3-1, men værterne gik ned i tempo, hvorefter Helsingør kom tilbage og skabte stor spænding om udfaldet.

Med den sene sejr kommer FCK nærmere tredjepladsen, mens Helsingør fortsat er sidst i tabellen.

FCK-træner Ståle Solbakken gav grundet skader på målmandsposten debut til nyerhvervelsen László Köteles, mens Pieros Sotiriou startede på toppen. Begge skulle få en afgørende rolle i en første halvleg, der bød på fire mål.

FCK satte sig på kampen fra start, og efter 14 minutter sendte midtbanespilleren Carlos Zeca et indlæg ind i feltet, hvor forsvarsspiller Pascal Gregor i en nærkamp fik sendt bolden i eget net.

Derefter faldt FCK i tempo, og selv om Köteles ikke havde meget at se til i første halvleg, vil han næppe glædes over sin første aktion for klubben.

Efter 31 minutter tabte den ungarske keeper et ufarligt indlæg, og da angriber Nicolas Mortensen var først over bolden, kom gæsterne ud af det blå tilbage i kampen.

Det fik FCK tilbage i gear, og efter 38 minutter sendte Sotiriou værterne i front igen med en fornem afslutning. Helsingør-problemerne fortsatte, og fem minutter senere gjorde Viktor Fischer det til 3-1 med en afrettet afslutning.

Som i første halvleg sænkede FCK dog igen niveauet efter pausen, og det så ud til at blive særdeles dyrt for værterne.

Først reducerede Adnan Mohammed med et følt langskud efter 59 minutter, og syv minutter senere blev det endnu bedre for gæsterne, da Nicolas Mortensen udlignede til 3-3 med sit andet mål i kampen efter flot opspil.

Derfor lignede det et skuffende pointtab, men angriber Federico Santander dukkede i tillægstiden op og sendte et fladt Fischer-indlæg i kassen til slutresultatet 4-3.

/ritzau/

FCKs karakterer:

László Köteles -3

Peter Ankersen 4

Denis Vavro 02

Michael Lüftner (Ud: 87.) 02

Nicolai Boilesen 4

Rasmus Falk (Ud: 72.) 7

Carlos Zeca 7

Jan Gregus (Ud: 72.) 02

Viktor Fischer 7

Pioeros Sotiriou 4

Federico Santander 4

Robert Skov (Ind: 72.) UB

Pierre Bengtsson (72.) UB

Jonas Wind (87.) UB

HELSINGØRs KARAKTERER:

Mikkel Bruhn 7

Pascal Gregor 02

Daniel Jørgensen 4

Søren Henriksen 4

Frederik Bay (Ud: 42.) 02

Christian Køhler 7

Patrick Olsen 7

Adnan Mohammed (Ud: 84.) 10

Anders Holst (Ud: 51.) 4

Matheus Dos Santos 4

Nicolas Mortensen 10

Martin Fisch (Ind: 42.) 4

Douglas Ferreira (Ind: 51.) 7

Tobias Christensen (Ind: 84.) UB