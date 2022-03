Jesper Hansen blev den helt store helt på Ceres Park, da han tog et straffespark dybt inde i overtiden og sikrede AGF et point i kampen mod Viborg.

I mange år har han været unde Lars Høghs vinger, og straffesparkshemmeligheden, som legenden har delt ud af til blandt andet Jesper Hansen virkede søndag eftermiddag.

Det var Younes Bakiz, der skulle tag straffesparket for Viborg, og det var ikke lige ham, som Hansen havde forberedt sig på.

»Det er normalt Jacob Bonde, der sparker, men han var skiftet ud, så jeg stod og kiggede på, hvem det kunne være, men har ikke set noget på Bakiz. Så jeg måtte tag mine egne regler og erfaring og det lykkedes, han sparkede der, jeg havde håbet og regnet med.«

Men han gjorde også brug af de tricks, som han har lært af Lars Høgh gennem årene for at sikre AGF ét point.

»Der er små ting, jeg gør. Jeg er jo en af dem, der har været under Lars Høghs vinger gennem mange år, og fået den finte han har arbejdet med, og den lykkedes i dag. Så det var en hyldest til ham, og den har virket for mig utallige gange.«

Det var ikke muligt at få Lars Høghs finte ud af Jesper Hansen.

»Det er stadig en hemmelighed. Der er mange nuancer i det, og i dag virkede det, men jeg stillede mig også en lille smule mere til venstre for at åbne lidt op, og det har ikke noget at gøre med det andet.«

AGF starter nedrykningsspillet på hjemmebane 3. april, når de får besøg af Vejle.