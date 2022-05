Jamen, har de da ikke råd til nyt tøj, hvis det gamle er slidt?

Det skulle man tro.

Men hvorfor render dyrt betalte stjerner i den danske Superliga så rundt med huller i tøjet?

Der er nemlig ved at brede sig i en lille trend i Superligaen. En trend, som ikke så fodboldkyndige mødre ville kalde 'sjusk'.

Kristoffer Pallesen i aktion i september – også dengang med huller i strømperne. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kristoffer Pallesen i aktion i september – også dengang med huller i strømperne. Foto: Mads Claus Rasmussen

Da AaB søndag tabte til FC Midtjylland, rendte både Anders Hagelskjær, Kristoffer Pallesen og Max Meyer, der trods alt har fire tyske landskampe i bæltet, rundt med helt bevidste huller i strømperne.

Og der er en mening med galskaben, siger Kristoffer Pallesen til B.T.

»Jeg ved ikke, om det er overtro efterhånden, men det har virket. Hvorfor de andre har, det ved jeg ikke.«

Den løbestærke og løbevillige højreback døjede nemlig i lang tid med krampe i læggene.

Hullerne i strømper er helt bevidste. Vis mere Hullerne i strømper er helt bevidste.

»Jeg spillede stort set ikke en kamp på 90 minutter uden at få krampe i dem,« siger han grinende, men så klippede han hul i strømperne. Og det var ikke, fordi han læste noget på netdoktor.dk

»Nej, jeg så det ved en VM-slutrunde, hvor de engelske spillere havde klippet huller i strømperne. Og jeg har forholdsvis store lægge, så jeg tænkte: 'Det kan sgu' være, det er løsningen!'«

»Siden da, 7-9-13, har jeg ikke haft krampe i mine lægge,« siger højrebacken, der har fået inspirationen direkte fra en backkollega, nemlig Kyle Walker, Manchester City-profil og engelsk landsholdsspiller.

Så det er ikke noget, din fysioterapeut Simon Enevoldsen har sat dig i hovedet?

»Nej, den vil jeg sgu' selv have æren for. Han begyndte at snakke en masse om salt og magnesium og alt muligt. Men jeg klippede bare huller i strømperne, så lykkedes det,« griner 32-årige Pallesen

Han fortæller dog ikke, om han klipper nye huller hver gang eller bruger samme hullede strømper igen-og-igen.