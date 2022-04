Han havde stort set ikke spillet fodbold med førsteholdet i over et halvt år, da han i kampen mod Viborg endelig fik chancen fra start igen, efter at han til tider havde været helt ude af truppen.

Men så skete det utænkelige.

AGFs Alexander Munksgaard blev syg dagen før, han endelig fik chancen igen.

Efter tyve minutter på banen måtte han lade sig udskifte, fordi han var for hårdt ramt, og så måtte belønningen for det hårde arbejde til at komme tilbage på holdet udeblive.

»Jeg tænkte, at det var umuligt at være så uheldig. 'Hvad sker der?'. Den ene gang jeg fik lov at starte inde efter så lang tid, og så bliver man ramt af mavesygdom og opkast. Derfor prøvede jeg også at give den en skalle. Jeg slugte mig igennem mavetabletter og Panodiler, til jeg nærmest ikke kunne mærke mig selv.«

Munksgaards egen kamp for at vende tilbage på holdet har været lang, men med stor sandsyndlighed får han en ny chance fra start mod Vejle på søndag.

»Det er fodbold, når den er allermest kynisk. Jeg prøvede det også lidt i FC Midtjylland, men ikke helt på samme måde. Det der med ikke at være tæt på holdet og helt ude i perioder, og så på træningsbanen og presse sig selv og holde motivationen højt og håbe på en chance.«

»For mig har der været fokus på at optimere mig selv og finde ud af, hvor jeg kunne udvikle mig. Det har været at prøve at skabe flere chancer på for mit vedkommende.«

Nu er han bare glad for, at der igen bliver set lidt hans vej.

»Det er min egen fornemmelse, at jeg starter inde på søndag, hvilket er fantastisk for mig. Det er specielt. Det er en form for anerkendelse af alt den energi, jeg har lagt bag det. Selvfølgelig har det været frustrerende, men for mig har der bare været fokus på, hvordan jeg kunne stå mest skarpt til, når jeg fik chancen.«

Nu handler det 'bare' om for Munksgaard at holde sig væk fra sygdom inden på søndag.

»Jeg ved sgu ikke, hvordan jeg sikrer mig mod det. Forhåbentlig laver kæresten noget god mad derhjemme. Ej, det var bare uheldigt den dag, så nu er jeg forhåbentlig over det show. Nu glæder jeg mig bare helt vildt til på søndag.«

Kampen mod Vejle bliver spillet klokken 14.00 på Ceres Park.