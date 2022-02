FC Midtjylland har solgt det 16-årige stortalent Jonathan Asp til Bayern München.

Det har Superligaens tophold offentliggjort i en pressemeddelelse.

Dermed er Asp, der spiller på den centrale midtbane, altså i gang med de sidste måneder i FCM-trøjen, inden han til sommer tager turen fra Herning til München.

Her skal han i første omgang spille for klubbens U17-hold.

»FC Bayern er en af ​​de bedste klubber i verden. At kunne gennemføre mine næste udviklingstrin dér gør mig stolt og glad på samme tid,« siger Jonathan Asp til Bayerns hjemmeside.

Skiftet til den tyske storklub vækker ligeledes glæde hos FCMs akademischef, Flemming Broe.

»Generelt vil vi jo gerne, at vores unge spillere er på akademiet i hele ungdomsperioden, får debut og slår igennem på førsteholdet, inden de bliver solgt til udlandet. Men der er også diversitet i, hvilken vej vores spillere skal gå. I Jonathans tilfælde er Bayern München kommet på banen, og vi har i fællesskab har vurderet, at et salg til den absolutte top i Europa er den rette løsning,« siger Flemming Broe.

»Det er et klap på skulderen både til Jonathan og til vores akademi, at en Champions League-klub som Bayern München banker på med stor interesse for ham. Det har vi lyttet til, og vi har indgået en aftale, som glæder alle parter,« fortsætter han.

Opdateres...