Cheftræner i AGF, David Nielsen, var mildt sagt ikke tilfreds med banen på Right To Dream Park, da AGF spillede 2-2 med FC Nordsjælland søndag eftermiddag.

Han er decideret bekymret for de spillere, der skal spille på den.

»Banen herude er dårligere end nogensinde før. Den er farlig for spillerne. Vi har fået to skader, som kan være alvorlige.«

»Jeg er bekymret for på vegne af de hold, der skal og spille på den her bane, og jeg er bekymret for FC Nordsjællands egne spillere.«

Cheftræneren mener simpelthen, at græstæppet skal skiftes.

»Den er i en beskaffenhed, hvor der ikke skal spilles Superliga-kampe på den. Den er trådt ned. Den er færdig og hård. Der er ikke mere i den.«

Ud over Mustapha Bundu vil David Nielsen ikke fortælle, hvem den anden spiller for AGF er, der muligvis blev alvorligt skadet.

I kampens afslutning startede sprinklerne, og kampen blev derfor afbrudt i nogle minutter i en periode, hvor AGF skulle jagte en udligning.

»Jeg håber faktisk, at Nordsjælland gjorde det med vilje. Det er en klub, der savner lidt kant. Hvis de gjorde det med vilje, så må jeg klappe lidt af det,« siger David Nielsen.

AGF spiller næste opgør på torsdag, når de tager imod Viborg FF på Ceres Park.