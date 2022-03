Otte mål i tre kampe.

Det er, antallet af mål AGF har indkasseret mod de tre dårligst placerede hold i Superligaen. Grunden er, at spillerne ikke har haft den nødvendige mentalitet.

Det mener cheftræner David Nielsen efter mandagens opgør mod FC Nordsjælland.

»Vi mangler mentalitet. Når vi scorer, eller andre scorer, så er vi meget påvirkelige. Tanken er, at vi har følt, vi skulle ud og vinde kampe, vi skulle score mål, og prisen for det, har været alt for stor i forhold til holdets mentalitet, og det er mit ansvar.«

»Vi har en opgave med at finde os selv. Vi ligner ikke det, vi skal. Vi skal tag duellerne og gør det, der skal til.«

Kan man forestille sig, der vil komme rotationer på holdet for at løse de problemer I her?

»Vi må se på alt muligt, selvfølgelig må vi det. Vi har svært ved at håndtere uro, synes jeg. Det er den dårligste og mest skuffende præstation, vi har præsteret.«

Men kan du komme nærmere ind på, hvad du helt nøjagtigt vil gøre for at løse problemet i defensiven?

»Jeg skal se på i løbet af ugen, hvad der skal laves om. Men der er flere ting end defensiven. Vi træffer for mange forkerte beslutninger på bolden. Generelt har vi ikke været dygtige nok.«

Efter nederlaget til FC Nordsjælland, ser top seks nu mere eller mindre ud til at være væk, og der skal nærmest et mirakel til, hvis det skal lykkes AGF.

»Vi har ikke følt, vi kunne nå det i rigtig lang tid, men vi har troet på det. Du kan sagtens sige, det er er katastrofe, hvis vi ikke kommer med, men vi har ikke lignet et hold, der har været gode nok undervejs. Vi har haft nogle mangler vi skulle kompensere for.«

»Nu er top seks mere eller mindre væk. Så kan jeg lige så godt koncentrere mig om at reparere holdet.«

AGF har fem point op til Randers FC på sjettepladsen med seks point tilbage at spille om.