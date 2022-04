Det startede som en festdag på Ceres Park, da Årets Legende 2022, Stig Tøfting, blev hyldet.

Men festen døde hurtigt ud i en tam kamp mellem AGF og Vejle, der endte 0-0.

Dermed er AGF fortsat på ottendepladsen med 27 point, og Vejle ligger stadig under stregen som nummer elleve med 17 point.

Herunder kan du læse B.T.s dom over kampen:





Det var svært at finde en, der skulle have den her pris i et opgør, hvor der virkelig ikke var nogen rigtig gode præstationer. Han var x-faktoren på AGFs hold, og den eneste der for alvor viste glimt af klasse. Specielt i første halvleg diskede han op med lækre detaljer, og han fik sat sin direkte oppasser på røven flere gange.

Karakter: 4





AGF we have a problem! Mange kunne have fået denne titel i dag, men jeg går med Patrick Mortensen. AGF har haft et problem hele denne sæson. De har ikke haft en angriber, der har lavet nok mål. Mortensen har ikke fundet samme målnæse, som han har haft tidligere. Der er simpelthen for mange kampe, hvor han bliver pakket sammen, og det gjorde han igen i dag. AGF-fansene vil bare gerne have den gamle Mortensen tilbage!

Karakter: 2

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

AGF (4-3-3)

Jesper Hansen 3

Alexander Munksgaard 2

Thomas Kristensen 3

Frederik Tingager 3

Eric Kahl 3

Yann Bisseck 2

Frederik Brandhof 3

Jack Wilshere 3

Mustapha Bundu 4

Oliver Lund (ud: 72) 3

Patrick Mortensen 2

Indskiftere:

Daniel Gadegaard

Jacob Andersen

Anthony D'Alberto

Asker Beck (ind: 88) UB

Frederik Ihler (ind: 88) UB

Adan Daghim (ind: 72) 3

Eskild Dall

Vejle (3-5-2)

Alexander Brunst 3

Denis Kolinger 3

Raul Albentosa 3

Jerome Opoku 2

Tobias Mølgaard 3

Miiko Albornoz 2

Ebenzeer Ofori (ud: 63) 2

Mouhamadou Drammeh 3

Arbnor Mucolli 3

Allan Sousa 2

Luka Djordjevic (ud: 71) 2

Indskiftere:

Lucas Johansson

Dimitrios Emmanouilidis

Thomas Gundelund

Heron da Silva

Lundrim Hetemi (ind: 63) 2

Edgar Babayan

Andrés Ponce (ind: 71) 3

For et halvt år siden fik 16-årige Adam Daghim debut for AGFs U19-hold, og i opgøret mod Vejle fik han så de sidste 20 minutter. Han kan godt gå hen og blive spændende ham her. Han satte to mænd, på sin første boldberøring, hvorefter han smadrede ind i en Vejle-spiller og kunne se det gule kort komme op ad lommen på dommeren. Så en blandet pose bolsjer fra talentet, der måske var en smule overtændt på denne store dag for ham.

Seks ud af ti markspillere var forsvarsspillere fra AGF. Man skulle tro der var fem minutter tilbage af opgøret og AGF skulle krige en 1-0 føring hjem. Jeg tror aldrig, det er set før, at ‘De Hviie’ har haft så defensiv en startopstilling på hjemmebane mod et bundhold i Superligaen. Med til historien hører det dog, at AGF har haft mange karantæner og skader på midtbanen op til kampen. Det satte også sit tydelige spor i græsset på Ceres Park, hvor AGF tydeligt manglede noget kreativitet og x-factor i den fremadrettede spil.

Puha. Det var en tung omgang på Ceres Park søndag eftermiddag, og med en sejr til Viborg i denne runde, er AGF nu endnu længere væk fra den syvendeplads, som holdet SKAL kunne levere med det materiale, de har til rådighed. Der mangler bare noget kvalitet på banen, og den skal David Nielsen finde frem hos sine spillere.