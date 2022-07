Lyt til artiklen

AC Horsens' store stjerne James Gomez skal alligevel ikke til Molde.

B.T. kan afsløre, at den gambiske landsholdsspiller har takket nej til et særdeles attraktivt tilbud fra den norske klub.

Førerklubben i Eliteserien har ifølge B.T.s oplysninger lagt et bud på hele 12 millioner kroner på den 20-årige James Gomez.

Et salg på 12 millioner kroner ville komme op i toppen af, hvad Horsens nogensinde har solgt for, men spilleren har ikke været overbevist om, at Norge var det rigtige skridt for ham, og han har derfor takket nej til tilbuddet.

Superliga-profilen kunne ellers have flerdoblet sin løn i den norske topklub, men James Gomez er ifølge B.T.s kilder overbevist om, at noget endnu større vil komme på banen.

Det synes heller ikke utænkeligt med tanke på, at han er begyndt den nye sæson med fuld fart og eminente præstationer, så han i begge de første to runder af Superligaen har været på rundens hold.

Sammenbruddet i handlen med den norske klub sker, efter klubberne ellers var enige om en handel, som Ekstra Bladet kunne berette om tirsdag.

Molde har længe udset sig James Gomez som en forstærkning af holdet og bød ifølge Nettavisen også på ham i vinter, men Horsens afviste buddet.

Denne gang kom der flere penge på bordet, mange flere, men James Gomez har altså vendt tommelfingeren nedad.

Horsens købte James Gomez i Real de Banjul i januar 2021 efter et års leje.