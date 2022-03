Snooker-stjernen Robert Milkins kan formentlig se frem til en disciplinær straf efter en alt for våd aften i Tyrkiet.

Det skete søndag i forbindelse med en åbningsfest for turneringen Turkish Masters i Antalya.

Samme aften kunne Milkins fejre sin 46-års fødselsdag, og det endte i en voldsom brandert for englænderen, der ligger nummer 44 på verdensranglisten.

Først kom Robert Milkins op at skændes med nogle af de andre gæster i VIP-området, og derefter gik han ud på badeværelset, hvor han faldt og pådrog sig et åbent sår på hagen.

Da han kom tilbage til festen, havde Jason Ferguson, der er præsident i World Professional Billiards and Snooker Association (WPBSA), fået nok af hans opførsel, og det resulterede i en ophedet diskussion mellem de to.

Herefter blev Milkins fragtet til et hospital på grund af de skader, han havde fået i forbindelse med sit fald.

På hospitalet var vurderingen samtidig, at snooker-spilleren var så forgiftet af alkohol, at han fik en udpumpning.

Selv kan Robert Milkins kun meget svagt huske aftenen, og han beklager sin opførsel.

»Da jeg kom ud på toilettet, forsvandt mine ben under mig, og jeg tror, min hage ramte vasken eller jorden, og det skar den op. Jeg blev næsten slået ud, og jeg er ret sikker på, at jeg også har brækket nogle ribben,« siger han og fortsætter:

»Jeg drak alt for meget, og der skete nogle ting. Jeg ved oprigtigt ikke præcis, hvad der skete, og jeg kan ikke huske detaljerne – jeg var i en tilstand, hvor jeg ikke vidste, hvor jeg var.«

»Det var min fødselsdag, og jeg havde drukket i lang tid, men der er ikke en undskyldning, og det ved jeg. Jeg kan kun undskylde over for de gæster, jeg måtte have fornærmet den aften. Jeg ville ikke vide, hvem det var.«

Robert Milkins' opførsel er nu blevet indberettet for disciplinærkomiteen i WPBSA, og han er klar til at tage sin straf.

»Jeg kan godt forstå, hvorfor folk er pinligt berørte og bekymrede, og jeg må tage den straf, jeg måtte få. Det kommer ikke til at ske igen.«

»Og jeg har undskyldt over for arrangørerne og hotellet. Det er første gang, snooker er i Tyrkiet, og min opførsel er fuldstændig utilstedelig.«