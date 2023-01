Lyt til artiklen

»Jeg har denne her uforløste drøm om at blive olympisk mester, det kommer ikke til at ændre sig.«

Sådan fortalte kajakroeren René Holten Poulsen, da han lørdag aften satte sig i den røde B.T.-sofa ved 'Sport 2022' i Herning.

Og her løftede han ikke blot sløret for de store drømme, der handler om OL i Paris i 2024. Han luftede også tanken om, hvornår han har tænkt sig at sige stop.

»1000-meteren, som jeg træner på, er en olympisk disciplin. Det kunne være meget fedt at komme med til OL og slutte af der. Jeg håber jeg kan leve op til mit bedste og så måske også lige stick it to the man og lige vise, at forbundet tog fejl. Det ville være meget fedt, det vil jeg gerne i hvert fald.«

Er du ligeså stille begyndt at tænke over, hvornår det skal være slut?

»Jeg tænker 2024, det er … Jeg har det også sådan, nu er det det sidste, nu får den alt, hvad den kan, og så slutter jeg af i Paris. Det kan jo være, det ændrer sig, men det er ikke så fedt, når man ryger igennem sådan en gang debat med sit forbund og en måske lidt hård slåskamp, det her med du har nogle mennesker, du stoler på og noget du troede, du kunne stole på, er der pludselig ikke mere. Det har været sindssygt hårdt,« fortalte René Holten Poulsen.

I oktober meddelte Dansk Kano og Kajak Forbund, at de ikke længere troede på den 34-årige roer. Man mente ikke, at René Holten kan nå et tilstrækkeligt niveau inden OL i Paris i 2024.

Det betyder, at han ikke længere må bruge Elitecenterets træningsfaciliteter eller Team Danmarks eksperter.

En besked, der kom bag på ham, fortalte han lørdag aften.

»Ja, det gjorde det. Jeg synes også stadig, det er mega ærgerligt, også måden det er foregået på. Det kunne godt være foregået mere elegant. Altså det var i hvert fald to af de hurtigste minutter, jeg nogensinde har oplevet. Jeg har fået tre grunde, det ændrer sig lidt hver gang, jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad for en af begrundelserne de mener,« sagde han med et lille smil.

Hvert år siden 2007 er kajakroeren René Holten blevet udtaget til Elitecenteret i Dansk Kano og Kajak Forbund.

René Holten har vundet adskillige EM- og VM-guldmedaljer til Danmark. I 2008 blev det også til olympisk sølv. Han var ikke kvalificeret til de seneste lege i Tokyo.

