Inden for få måneder genfandt Mikkel V. Jørgensen ved et tilfælde sig selv inden for en helt ny sportsgren. Og nåede på rekordtid helt op i verdenstoppen.

Tilbage i 2007 så han direkte ned i et stort sort hul, da skader satte en stopper for karrieren som kendt skateboarder.

Men på surrealistisk vis endte Vejgaard-drengen fra pandekageflade Danmark med at bide skeer med nogle af klodens bedste snowboardudøvere.

»Jeg ender med at være med i det, der hedder TTR Series, som er en kvalifikationsserie til World Cups (turneringerne, hvor verdens bedste dyster, red.), hvor du forsøger at samle point nok ind til at deltage i de store World Cups og OL.«

Og selvom Mikkel V. Jørgensen, der i sommeren 2020 tog hjem til Danmark efter 14 år i Norge, aldrig klarede cuttet til snowboardens Champions League, så blev han stadig kæmpestor.

Han fik en sponsorkontrakt med DC Shoes og det verdenskendte snowboardmærke Burton. Derudover sikrede en stor norsk fotograf, som var fascineret af danskerens stil, nordjyden en plads i mange store medier.

Det faldt hurtigt Mikkel V. Jørgensen helt naturligt at drive henover sneen med et snowboard på fødderne. Vis mere Det faldt hurtigt Mikkel V. Jørgensen helt naturligt at drive henover sneen med et snowboard på fødderne.

»Jeg var meget eksponeret, men dengang var det jo ikke Instagram, det var magasiner og de netsider, der var rundt omkring. Det gav mig virkelig blod på tanden. Så det var nok sådan i 2012-2013, at jeg ligesom peakede rigtig meget i konkurrencedelen,« forklarer han og uddyber:

»Sponsorerne hev fat i mig fra både højre og venstre, så det gik rigtigt godt og gav mig et kæmpe drive.«

Det stod dog langtfra mejslet i sten, at den i dag 41-årige nordjyde dengang ville ende som snowboarder i verdenstoppen. Fra han var seks – og mange år frem – stod han på skateboard og blev ret kendt for det. Men en tilbagevendende skade i anklerne satte en stopper for passionen.

Mikkel V. Jørgensens karriere Opvokset i Vejgaard, som han i 2020 vendte hjem til efter 14 år i Norge

Blev allerede i 2008 danmarksmester i snowboarding for første gang

Fik stort set gennem hele sin konkurrencetid første-, anden- eller tredjepladsen til DM

»Jeg var ked af det og skulle egentlig bare lidt væk fra Danmark og skating. Og så endte jeg med at tage til USA, hvor jeg havde nogle kammerater, der stod på snowboard derovre.«

Selvom turen til USA udelukkende var tænkt som fornøjelse, skete der dog noget, da snowboardet kom på fødderne.

»Da jeg puttede mine fødder i de her snowboardboots, fandt jeg ud af, jeg godt kunne stå på brættet, uden det gjorde ondt. Så det var helt fantastisk for mig. Jeg begyndte bare at lave en masse tricks, og de andre var imponerede over, hvor hurtigt jeg lærte det.«

Efter cirka tre uger i USA var interessen for snowboard blevet tændt. Mikkel V. Jørgensen spottede en billig rejse på en uge til Hemsedal i Norge, som det år afviklede danmarksmesterskabet.

Den 41-årige Vejgaard-dreng fandt på rekordtid ud af, at han havde talentet til at køre snowboard på konkurrenceplan. Vis mere Den 41-årige Vejgaard-dreng fandt på rekordtid ud af, at han havde talentet til at køre snowboard på konkurrenceplan.

Igen var turen bare tiltænkt som hygge, men da snowboardkonkurrencerne i løbet af ugen startede, blev han for alvor grebet.

»Jeg havde ikke planer om, at jeg skulle være med. Men nogle af mine kammerater, som var med til at arrangere mesterskabet, pressede mig til at stille op.«

»Jeg var bare sådan: 'Det skal jeg ikke, så god er jeg ikke.' Men de fik mig presset, og så vandt jeg faktisk det hele. Det var sådan, jeg startede med min snowboardkarriere.«

Som nordjyde er det svært at få Mikkel V. Jørgensen til at beskrive, hvor stor han egentlig endte med at blive inden for snowboarding. Men efter lidt pres lykkedes det.

»Fakta er, at jeg vandt en masse konkurrencer og stod på 'pallen' (podiet, red.) hvert år i dansk snowboarding, så jeg var en af de bedste i Danmark på det tidspunkt der.«

Selvom Mikkel V. Jørgensen ikke længere deltager i de store konkurrencer, så er snowboarding stadig en stor del af hans liv. Vis mere Selvom Mikkel V. Jørgensen ikke længere deltager i de store konkurrencer, så er snowboarding stadig en stor del af hans liv.

»Folk siger, jeg har en stil, som de kan se, kommer fra skateboarding, som jeg har ført over på snowboarding. Måden, jeg leverer tricksene på, er sådan mere ren og clean end normalt. Det sidder lige i skabet. Og stilen er bare en kæmpestor del af konkurrenceformatet, også den dag i dag.«

Mikkel V. Jørgensen er nu flyttet hjem til Danmark igen. Han dyrker dog stadig snowboarding, selvom det de seneste seks år mest er foregået på hobbyplan. Det giver ham dog stadig enormt meget.

»Snowboarding er for mig frihed. Jeg elsker naturen, og at man så kan dyrke en sport og en livsstil, som man holder så meget af samtidig med at man er ude i naturen, er for mig helt magisk.«

Og selvom legen med det flade bræt i dag mest er spas og løjer, så deltager han stadig af og til i konkurrencer.

»Bare så'n for sjov,« siger Mikkel V. Jørgensen, der også dokumenterer legen i videoer på blandt andet Instagram.