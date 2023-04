Flere ordførere kræver nu handling fra sundhedsminister Sophie Løhde (V).

»Det lyder jo fuldstændig vanvittigt, at det her har kunnet lade sig gøre. Det er bekymrende, at man ikke i langt højere grad samarbejder landene imellem,« siger sundhedsordfører fra Dansk Folkeparti (DF) Mette Thiesen.

Den stærke reaktion kommer i kølvandet på en stribe artikler i B.T. og podcasten 'Skåret i stykker', hvor den danske plastikkirurg Waseem Ghulam er blevet afsløret i at have skadet en række patienter gennem de seneste fire år.

På trods af flere advarsler og usædvanligt mange klager har Waseem Ghulam kunnet fortsætte med at operere intetanende patienter.

Waseem Ghulam har arbejdet både i Sverige og i Danmark. Faktisk har han i flere tilfælde startet et patientforløb i Danmark og så lavet selve operationen i Sverige.

Patienterne har derfor både klaget i Danmark og Sverige, men landene har kun taget stilling til klager, der omhandler eget land og har heller ikke udvekslet afgørelser med kritik.

Det kan ifølge lektor i sundhedsjura ved Syddansk Universitet Kent Kristensen betyde, at der går længere tid, inden en læge med problemer bliver opdaget.

»Det er et problem, fordi landene kun har kendskab til deres egne sager, og de får ikke kendskab til, at det samme gør sig gældende i rigtig mange andre sager,« siger han.

Bag om 'Skåret i stykker' B.T. har talt med 21 kvinder, der er blevet opereret af kirurg Waseem Ghulam i perioden april 2018 til juni 2022. I hver enkelt sag har B.T. fået dokumentation for kvindernes forløb. B.T. har også indhentet mail, sms-korrespondance og billeder i kvindernes sager. Derudover har B.T. søgt aktindsigt i relevante dokumenter om Waseem Ghulam ved Styrelsen for Patientsikkerhed, Styrelsen for Patientklager, de svenske sundhedsmyndigheder IVO, HSAN og Socialstyrelsen. Artiklerne er skrevet på baggrund af relevante journaler, interview med patienter, aktindsigter og interview med eksperter i både plastikkirurgi og sundhedsjura. B.T. har løbende forelagt Waseem Ghulam research og kritik og har flere gange tilbudt ham et mundtligt interview. Det har Waseem Ghulam ikke ønsket, men har i stedet sendt B.T. en række mailsvar. B.T. har også indhentet en fuldmagt fra de kvinder, der står frem i podcast og artikler, hvor de giver deres samtykke til, at Waseem Ghulam må udtale sig om deres sager til B.T. Det har Waseem Ghulam afslået med henvisning til sin tavshedspligt som læge. Projektet udkommer også som podcast. Du kan høre den her.

Sundhedsordfører for De Konservative Per Larsen er meget uforstående over for, at landene ikke udveksler flere informationer.

»Det er helt vanvittigt og en forkert måde at arbejde på. Det er helt naturligt, at man burde udveksle de her informationer. Det er ikke bare ikke godt nok. Det burde ikke være et problem at lave en fælles nordisk aftale om det,« siger han.

Også Peder Hvelplund fra Enhedslisten stemmer i.

»Det er rystende, at vi kan have en sundhedsfaglig til at gå rundt og skamfere patienter, som der er tale om her.«

Spørgsmål til ministeren Sundhedsordfører for Dansk Folkeparti Mette Thiesen har stillet en række spørgsmål til sundhedsordfører Sophie Løhde i sagen: - Vil ministeren oplyse, hvorfor det ikke er en del af aftalen mellem de nordiske lande, at de skal udveksle afgørelser med kritik af sundhedspersoner, som arbejder I flere lande? - Vil ministeren oplyse, hvor mange gange Styrelsen for Patientsikkerhed i Danmark har givet de svenske sundhedsmyndigheder besked om mulige problemer med læger, der arbejder i Sverige og Danmark i henholdsvis 2022, 2021 og 2020? - Vil ministeren redegøre for, hvilken information Danmark har sendt videre til Sverige? - Vil ministeren oplyse, hvor mange gange de svenske sundhedsmyndigheder har givet de danske sundhedsmyndigheder besked om problemer med læger, der arbejder i Danmark og Sverige i henholdsvis 2022, 2021 og 2020? - Vil ministeren redegøre for, hvilken information Sverige har sendt videre til Danmark? - Mener ministeren, at reglerne på området er gode, set i lyset af at DR i 2016 afdækkede, hvordan en læge i to årtier havde arbejdet i Sverige, Norge og Danmark med en række sager med kritik og klager i bagagen – uden at blive stoppet, og at det altså stadig kan lade sig gøre, at en læge kan rejse mellem to lande med klagesager begge steder, uden at kritikken og klagerne følger med?

»Vi skal have kigget på baggrunden for, at det her kan lade sig gøre. Det er klart, at vi skal have set på, at klagesager udveksles mellem landene. Måske ikke i alle tilfælde, men i hvert fald i sager, hvor man ved, at den sundhedsfaglige arbejder i flere lande,« siger han.

Han refererer til den såkaldte Arjeplog-aftale, som er en aftale de nordiske lande imellem. Som det er lige nu, er landene forpligtede til at gøre de andre lande opmærksomme, hvis de indskrænker eller helt fratager en læge autorisationen.

Men i aftalen indgår det altså ikke, at man skal oplyse om sager, hvor man blot giver lægen kritik.

»Jeg vil rigtig gerne høre ministerens tanker om det her emne. Hvordan kan vi undgå, at vi får sådan nogle sager her i fremtiden, hvor sådan en læge som ham her bare kan blive ved med at skamfere unge kvinder,« siger DFs Mette Thiesen, der også har valgt at stille en række spørgsmål til sundhedsminister Sophie Løhde på baggrund af B.T.s artikler.

Sophie Løhde har faktisk selv forsøgt at ændre i Arjeplog-aftalen, forrige gang hun var sundhedsminister. Det skete i forbindelse med en serie artikler fra DR om nomadelæger, der undgik kritik ved at rejse rundt i de nordiske lande og arbejde.

Dengang slog hun fast, at »der skal rettes op«, og at hun ville tage sagen op i nordisk ministerråd. Hun ville sågar foreslå et fælles register for læger, der arbejder i de nordiske lande.

(ARKIV) Sundhedsordfører for Dansk Folkeparti Mette Thiesen kræver nu, at sundhedsminister Sophie Løhde går ind i sagen om en dansk plastikkirurg, der har arbejdet i både Danmark og Sverige, mens klagerne hobede sig op.

»Det afgørende for mig er, at vi udveksler oplysninger, fortsætter med at gøre det og selvfølgelig også ser på det advarselssystem, vi har i dag: Kan det blive bedre? Det fungerer, men måske ikke godt nok,« sagde sundhedsministeren.

Aftalen blev også lavet om, sådan at myndighederne er forpligtede til at dele oplysninger, når de indskrænker eller fjerner en læges autorisation. Men der kom intet tillæg om at dele klager med kritik eller et fælles register for læger i Norden.

Sophie Løhde har gentagne gange nægtet at stille op til et interview med B.T., men skriver i et mailsvar:

»Det er helt afgørende, at vi får stoppet læger, der er til fare for patienter, og det gælder også læger, der arbejder på tværs af landegrænser. Sidst jeg var sundhedsminister, var jeg derfor også med til at ændre reglerne, så tilsynsmyndighederne i de enkelte lande nemmere kan udveksle information om læger, der har autorisation i flere lande.«

B.T. har forelagt Waseem Ghulam kritikken fra de tre sundhedsordførere, men han er ikke vendt tilbage.

