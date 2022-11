Lyt til artiklen

»Vores sexliv er i dag ikke eksisterende. Vi har måske sex hver sjette måned,« skriver den forvirrede bogholder.

Hej Sexbrevkasse

Da jeg mødte min mand for ni år siden, var jeg meget usikker på sex og min krop. Min mand fik åbnet op for mit sexdrive, og vi havde et fantastisk sexliv de første mange år.

En dag spurgte min mand, om jeg ville hjælpe med at opfylde hans fantasi – en trekant med en anden mand. Det indvilgede jeg i efter megen overvejelse. Efter et par trekanter fandt vi ud af, at min mand allermest nød at kigge på – hans fantasi var, at vi fik en husven.

I første omgang gjorde jeg det udelukkende for hans skyld, men da vi først kom i gang, åbenbarede der sig en anden side af mig. Jeg nød det og blev nærmest sexgal. Jeg ville bare have mere og mere sex – om det var med min mand, med vores husven, med legetøj eller i en swingerklub var faktisk lige meget, jeg havde et enormt sexdrive.

Efter et par forsøg med husvennen trak min mand i land og sagde, at hans følelser ikke rigtig kunne håndtere det – at han blev jaloux.

Det er nu fire år siden, og vores sexliv er i dag ikke eksisterende. Vi har måske sex hver sjette måned, fordi vi bliver påmindet om, at vores ægteskab halter, når ikke vi holder det intime ved lige.

Hvad skal jeg dog gøre for, at vi igen får det godt seksuelt?

Jeg er ligeglad med, at det kun er ham og mig i sengen. Jeg vil bare gerne være intim med min mand og have et eksisterende sexliv igen.

Hilsen den forvirrede bogholder.

Svar fra psykolog og parterapeut Frej Prahl:

Det er en svær situation, du har fået åbnet op til en dimension, hvor du har mærket din seksualitet på en helt ny måde, mens din mand er blevet jaloux.

Fantasien om at se sin kvinde sammen med andre mænd er almindelig – og fræk. Men når man er fantasidreven, kan følelserne ofte blive det første offer. Din mands seksualitet har været med på legen, men ikke hans hjerte.

Måske har det skabt en usikkerhed i ham om egne evner? En anden hypotese er, at han har opdaget, at han selv har en mere biseksuel interesse og – måske – skammer sig?

Uanset, hvad der er på spil, skal I nærme jer hinanden igen. For han er blevet utryg, og du skal betrygge ham i:

At han er o.k.

At det var et fedt eventyr

Men at det er ham, du vil

I skal have taget hul på en samtale. Det er vigtigt, at han får sagt højt, at det var for overvældende for ham.

Eksperterne Frej Prahl

Psykolog og parterapeut.

Kendt fra tv-programmet ‘Fede forhold’.

Forfatter til ‘Tændt’ og ‘Arrgh – den sunde vrede i familielivet’. Sara Skaarup

Sexolog og parterapeut.

Forfatter til bøgerne ‘Lyserøde luftkasteller – undgå at fare vild i kærligheden’, ‘Kærlighedskontrakten – åbne parforhold fra tanke til praksis’ og ‘Jalousi – kunsten at leve med jalousi’.

Handler det om, at han har set en anden seksuel interesse hos sig selv, kræver det en stor fortrolighed, for han kan være bange for dét og dermed også for samtalen. Det kræver en stor åbenhed hos dig, og at du øver dig i ikke at have en dømmende indstilling.

Jo mere du tør spørge og være åben, des bedre. Måske kan du hjælpe ham med at få sat ord på oplevelsen, ved at opstille hypoteser:

»Jeg tænker på, om du tændte på de andre mænd og nu ikke kan få det udlevet med mig.«

Eller:

»Jeg tænker på, om du oplever en utilstrækkelighedsfølelse, fordi du så mig med en anden mand.«

Måske siger han: »Jeg tør ikke snakke om det.«

Men så kan du spørge:

»Frygter du, at jeg dømmer dig?«

»Hvad kan jeg gøre for at gøre dig tryg igen?«

Du kan også sige:

»Jeg kan godt forstå, hvis du er blevet usikker. Det vi gjorde, var megafrækt, men du kan ikke sammenligne dig med de andre mænd. Var det dig, der var husven, ville du også have været fræk, for det er det ukendte, der gjorde det spændende, ikke størrelsen på hans pik.«

Ved at holde fast i din egen lyst, kan du måske hjælpe den knægtede selvfølelse. Så bliv ved med at gentage, at det er ham, du vil.

På sigt, kan I måske tale om – igen – at invitere fantasien ind, men det skal være i et rum for to – uden andre relationer.

Svar fra sexolog og parterapeut Sara Skaarup:

Av! Det lyder, som I virkelig har brændt jer på de eskapader, der skulle have været sjove. Og det lyder, som om I ikke har fået talt om det.

Måske handler det om sårede følelser hos din mand, og – måske – om en følelse af skam hos dig? Uanset hvad, lyder det som om der er sårede følelser på begge sider, som ikke rigtigt er blevet set og hørt.

Det lyder, som om han har følt sig utilstrækkelig i din store opblomstring. Men du er ligeglad med andre mænd – fortæl ham det som det første.

Selvom I er endt i en blindgyde, er løbet langtfra kørt, men måske bliver I nødt til at bakke lidt, før I igen kan gøre fremad.

Helt konkret skal I vende tilbage til det, der gik galt. Det, der gjorde ondt. Faktisk kan det være en fordel, at der er gået fire år.

Foreslå, at I en aften taler det hele igennem: Tal om, hvad der skete. Om det gode, det smertefulde og om dét, der kunne have været anderledes, og tilgiv så jer selv – og hinanden – at I fór vild. For det er den slags, der sker.

Går det helt galt, så indkald en parterapeut, der kan hjælpe samtalen i gang.