En person er i kritisk tilstand efter en bil tirsdag påkørte ikke blot ét, men to huse.

Det var i den lille nordjyske by, Jerslev, at Nordjyllands Politi kort for middag modtog anmeldelse om en ulykke.

Føreren af den forulykkede bil var blevet ramt af et ildebefindende.

Det oplyser vagtchef for Nordjyllands Politi, Poul Fastergaard.

»Der er tale om et solouheld, hvor bilens fører i forbindele med ildebefindet mistede herredømmet over bilen,« siger Poul Fastergaard.

»Først rammer bilen det ene hus, inden det ender i muren på det næste hus,« fortæller vagtchefen.

Der var tale om et solouheld, oplyser politiet.

Også et elskab blev ramt af bilen.

»Bygningerne har lidt materielle skader, men dog ikke så slemme, at de er udsat for sammenstyrtningsfare, siger han.

Føreren var i forbindelse med ulykken fastklemt i bilen og nu fragtet til traumecentret på Aalborg Universitetshospital i kritisk tilstand.

Politiet arbejder stadig på adressen i Jerslev med oprydningsarbejdet, ligesom en bilinespektør har sluttet sig til.

Det sker for at sikre sporene, som skal bruges til videre forløb, der skal klarlægge ulykken.