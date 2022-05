Den mand, der tidligere på dagen påkørte to huse ved Jerslev, er afgået ved døden.

Det oplyser Rene Kortegaard, vagtchef ved Nordjyllands Politi, over for B.T.

Døden indtraf klokken 13.10, og de pårørende er underrettet.

»Alt tyder på, at der er tale om et ildebefindende. Han har formentlig fået et hjertestop umiddelbart inden ulykken.«

»Det er i hvert fald ikke skaderne, han er død af, og der er ikke sket noget mistænkeligt.«

Der er tale om en mand fra årgang 1951, som er afgået ved døden, oplyser vagtchefen.

Ulykken skete i den lille nordjyske by Jerslev, hvor Nordjyllands Politi kort for middag modtog anmeldelse om ulykken.

»Først rammer bilen det ene hus, inden det ender i muren på det næste hus,« fortalte vagtchefen Poul Fastergaard tidligere på dagen til B.T.

Manden blev efterfølgende fragtet til traumecentret på Aalborg Universitetshospital i kritisk tilstand. Og kort efter blev han erklæret død.

Et ligsyn onsdag fastslå den endelige dødsårsag, tilføjer vagtchefen afslutningsvis.