Aalborg Kommune vil kappe alle bånd til Rusland.

Det er resultatet efter et møde i Aalborg Kommunes økonomiudvalg.

»Vi ser med stor alvor på situationen og tager derfor nogle konkrete skridt i forhold til at vise støtte til Ukraine,« siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) på vegne af Økonomiudvalget.

Konkret vil kommunen, hvor der i øjeblikket bor 260 ukrainere, kigge på, om den har investeringer i russiske virksomheder, ligesom de vil se på muligheden for at flage med det ukrainske flag, da kommunen er blevet opfordret til det.

Økonomiudvalget er enige om følgende: Aalborg Kommune er klar til at hjælpe med indkvartering af flygtninge fra Ukraine.

Aalborg Kommune er klar til at understøtte civilsamfundets aktiviteter i relation til situationen i Ukraine.

Økonomiudvalget vil sikre, at Aalborg Kommune ikke har investeringer i russiske virksomheder og/eller foretager indkøb fra russiske virksomheder. Vi har umiddelbart ingen, men det skal undersøges nærmere.

Ser på muligheden for at flage med ukrainsk flag, da der har været opfordring til det som form for støtte.

Suspension af Aalborg Kommunes venskabsbysamarbejde med Pushkin.

Økonomiudvalget tilkendegiver, at der ikke ønskes deltagelse i kulturelle arrangementer med russisk deltagelse.

Økonomiudvalget tilkendegiver, at der ikke ønskes at der købes russisk kul til brug på Nordjyllandsværket. Kilde: Aalborg Kommune

Desuden droppes venskabsbysamarbejdet med den russiske by Pusjkin, der blev indledt i 1971.

»Vi er klar til at hjælpe med indkvartering af eventuelle flygtninge fra Ukraine. Økonomiudvalget vil også sikre, at Aalborg Kommune ikke har investeringer i russiske virksomheder eller foretager indkøb fra russiske virksomheder. Vi har umiddelbart ingen investeringer eller indkøb, men det skal undersøges nærmere,« siger Thomas Kastrup Larsen (S).

I sidste uge meldte rådmand for kommunens By- og Landskabsforvaltning, Jan Nymark Thaysen (V), ud, at han mener, at Aalborg fortsat kan være venskabsby med den russiske by Pusjkin.

»Når jeg ser på Aalborgs situation, så synes jeg nærmere, vi skal se på, om vi kan skærpe dialogen,« sagde Jan Nymark Thaysen til B.T. om forholdet til venskabsbyen, der ligger godt 20 kilometer uden for Sankt Petersborg.

Men den mulighed er altså nu udtømt, efter økonomiudvalget er blevet enige om at droppe venskabsbysamarbejdet.

Desuden tilkendegiver økonomiudvalget, at det ikke ønsker, der købes russisk kul til brug på Nordjyllandsværket.