Mia, Oliver, Frederik, Jonas. Det er navnene på fire unge mennesker, der i løbet af dette år tog ud og festede og havde det sjovt med deres venner, men som aldrig kom hjem igen.

Den 24-årige datalogistuderende Andreas Lyngholm Poulsen kan ikke ændre på det, der er sket. Men med en ny app, som han selv udviklet, håber han på, at nattelivets unge gæster – og deres venner og familie – fremover kan være bare lidt mere sikre og trygge.

»Ideen kom før drabet på Mia (Mia Skadhauge Stevn, red.), men den kom op igen og satte for alvor gang i mig. For det skal ikke ske i Danmark, der ellers er et trygt land.«

Ideen om en app, der kan hjælpe unge mennesker med at holde både hinanden og bekymrede forældre opdateret på, hvornår de kommer hjem fra gymnasiefesten eller fra en bytur, opstod egentlig for mange år siden.

»Jeg gik selv i gymnasiet, og hver gang jeg skulle til fest, sagde min mor altid, at jeg skulle sende en sms om, at jeg havde det godt.«

Andreas Lyngholm Poulsen – og sikkert også hans mor – erfarede dog hurtigt, at det ikke altid var så let at huske at sende de der beskeder, når først festen var i gang.

Derfor udviklede han det, der i dag er blevet til appen LetUsKnow, som – ganske kort beskrevet – giver udvalgte personer blandt kontakterne i din telefon besked om, hvor du befinder dig i nattelivet, og hvornår du kommer hjem.

»Målet er, at selvom vi ikke kan redde en mand, der måske er faldet i havnen, så kan vi se præcis, hvor går der noget galt,« forklarer den unge datalogistuderende.

Appen kan selvsagt ikke forhindre hverken drukneulykker eller alvorlige forbrydelser i at ske. Men det er heller ikke det, der er intentionen bag, forklarer Andreas Lyngholm Poulsen.

»Det her er på ingen måder nogen perfekt løsning. Men det er et håb om, at vi kan fortsætte den her snak.«

»Det er en app, du har i lommen. Den overvåger ikke. Den gør ingenting. Den registrerer, hvor du er. Og den registrerer, hvis der skulle gå noget galt.«

LetUsKnow-appen er lavet med mange ting i tankerne – ikke kun de unge, der aldrig vendte hjem fra en bytur.

»Jeg har haft min søster og andre veninder i tankerne, da jeg udviklede appen. Helt sikkert,« fortæller Andreas Lyngholm Poulsen, som understreger, at den er et sikkerhedsværktøj og ikke et overvågningsværktøj.

»Ideen er, at du ikke får delt mere eller mindre, end hvis du sender en sms. Det er tanken.«

Data bliver altså ikke delt med andre. Det vil kun ske i helt særlige tilfælde, hvis politiet ringer og beder om data til hjælp til at opklare en mulig forbrydelse. Og kun hvis det sker inden for ti dage. Herefter bliver alt indhold slettet.

»Jeg er her ikke for at tjene penge eller tage dine data,« understreger han.

LetUsKnow blev lanceret 1. marts, og allerede nu har 2.600 brugere hentet appen, der er gratis.