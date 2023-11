Forestil dig, at kroppens eget immunsystem kan bekæmpe kræft. Et alternativ til kemoterapi.

Det er, hvad vaccinegiganten BioNTech har i støbeskeen, lige nu.

Allerede inde for de næste par år forventer BioNTech, som står bag en af coronavaccinerne, at få godkendt de første mRNA-baserede vacciner mod kræft. Det fortæller direktør for BioNTech, Ugur Sahin, til tyske ZDF.

»Vi forventer, at vores første mRNA-baserede cancervaccine bliver godkendt inden 2030,« siger han.

Det er blandt andet erfaringerne fra coronapandemien og nye teknologiske gennembrud inden for området, som muliggør en potentiel kræftvaccine.

Vaccinen vil være baseret på såkaldt immunterapi, hvor kroppens eget immunforsvar bliver brugt til at bekæmpe kræftcellerne. Det er ifølge Ugur Sahin et af de centrale elementer for at kunne kontrollere eller helt helbrede kræft.

Det er ikke kun erfaringerne fra coronapandemien, som skaber fremskridt for en kræftvaccine. Det gør økonomien bag coronavaccinen også. Ifølge ZDF har BioNTech tjent milliarder af euro i overskud årligt de seneste to år, hvilket nu blandt andet bliver brugt til at finansiere forskningen og forsøgene med kræftvaccinen.