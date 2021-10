Stigende renter i USA kan give bølgeskvulp og modvind på det danske aktiemarked, hvor særligt de dyreste danske aktier står for skud.

Det vurderer aktieanalysechef hos Sydbank, Jacob Pedersen.

»Historien er, at danskerne har for mange danske aktier. Det har været en god forretning længe, så det er svært at lade være med at have dem,« siger han til B.T. og uddyber:

»Det går sjældent helt skidt for de store danske selskaber, og derfor er det svært at sige til danskerne, at de skal rette blikket et andet stedet hen. De danske selskaber, der er dyrest prissat, kommer til at få modvind.«

De seneste par uger har det største danske aktieindeks oplevet betydelige kursfald. Se grafen neden for.

Line Chart

Infogram

Søger man et godt afkast det kommende år, er det derfor en god idé at kigge ud over landets grænser, lyder det fra Jacob Pedersen.

»Lige nu vil et godt ræsonnement være at kigge mod Sverige og Tyskland, når man ser et år ud i fremtiden,« vurderer han.

»Ser man på de globale aktieindeks, tror jeg ikke, at det danske indeks kommer til at være så langt fra det, men jeg tror, at de europæiske indeks vil klare sig en del bedre end det danske.«

Hvem på det danske marked kommer til at vinde på, at renterne stiger?

»Det er svært at pege på ret mange andre end bank- og finansaktier, og det kommer også til at gøre sig gældende det kommende år.«

Forventningerne hos Sampension er enslydende. Danske aktier får det generelt svært:

»Det her ligner bare starten på mere underperformance af danske aktier for mig at se. Renterne har luft til at stige mere, og i bevægelsen mod mere normale renter skal vi se en indsnævret forskel i prisfastsættelsen mellem vækst- og valueaktier samt stabile og cykliske aktier. Der ligger danske aktier bare ikke så godt, fordi vi har en overvægt af dyre stabile vækstaktier,« fortalte aktiechef hos Sampension Philip Jagd til Børsen.

Også investeringsøkonom hos Nordnet Per Hansen ser, at en amerikansk rentestigning vil kunne ryste de danske aktier.

»Stigende renter og en bevægelse mod to procent for den amerikanske 10-årige rente over de kommende kvartaler er absolut realistisk, og det vil kunne mærkes hos investorerne,« skriver han i kommentar ifølge Euroinvestor.