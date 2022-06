Lyt til artiklen

Hver dag går rigtig mange mennesker forbi Grønnegade 39. De undrer sig. På en af Aarhus' bedste beliggenheder er grunden tom. Men grunden rummer mere end store jordbunker og nedrevne mursten – den rummer et eventyr, som først lige er begyndt.

Sarah Terkildsen og Frederik Iversen havde taget den lange tur fra Hjerting til Aarhus for at se på det lille hus i Grønnegade i Aarhus.

De opdagede hurtigt, der var en grund til, byhuset kun var annonceret med to dårlige mobilbilleder på nettet – det var, hvad de selv kalder »noget gammelt bras«.

I en alder af 24 år satte de alligevel begge deres underskrifter på papiret, der fastslog, at det faldefærdige byhus nu var deres.

Et 250 år gammelt byhus på Grønnegade i Aarhus C med en grund på 77 kvadratmeter og et hus på 83.

Bag sig har det unge par hele to renoveringsprojekter – det første købte de, da de var 20 år gamle.

»Vi købte en gammel 70er-villa i Hjerting og rev det hele ned og begyndte fra bunden,« fortæller Sarah Terkildsen.

De havde udbetalingen til huset – og det vovede køb har vist sig at være en ganske god investering.

Huset blev 3,5 år senere solgt på under 24 timer, og så kunne Sarah Terkildsen og Frederik Iversen kaste sig over det vilde og dyre boligmarked i Aarhus C. Imellem de to projekter nåede de også lige at renovere et 200 kvadratmeter stort sommerhus.

»Huset var i meget dårligere stand end forventet, og der var ingen tvivl om, det skulle rives ned. Vi købte udelukkende huset for beliggenheden,« siger Frederik Iversen.

Huset, da Sarah Terkildsen og Frederik Iversen købte det. Vis mere Huset, da Sarah Terkildsen og Frederik Iversen købte det.

Selvom parret allerede har to byggeprojekter i bagagen, er opgaven med hus i midtbyen i Aarhus kommet bag på dem.

»Det er otte måneder siden, vi købte huset, og lige nu er grunden tom, og huset er jævnet med jorden. Vi er ikke gået i gang med at bygge endnu. Vi mangler stadig byggetilladelsen,« fortæller Sarah Terkildsen.

Sarah Terkildsen og Frederik Iversen havde regnet med at kunne gå i gang stort set med det samme, men tovtrækkeri med kommunen om godkendelser og planløsninger har nu taget otte måneder. Alligevel holder de gejsten oppe.

»Vi gør det, fordi vi synes, det er sjovt. At designe og udføre byggeprojekter på egen hånd giver os et kæmpe energi- og selvtillidsboost,« siger Frederik Iversen.

Blandt gamle bygninger står grunden på Grønnegade helt tom – men der er store planer med den. Vis mere Blandt gamle bygninger står grunden på Grønnegade helt tom – men der er store planer med den.

Huset i Hjerting købte parret for 1,7 millioner kroner – de solgte det for 4.500.000 kroner. Det hurtige hussalg gav dem en fin fortjeneste, som de har kunnet investere i Grønnegade.

Om lidt er det lille byhus i Grønnegade omdannet fra 83 kvadratmeters ældgammelt byhus til 155 kvadratmeter med to altaner, en gårdhave og topmoderne indretning.

»Vi går ikke på kompromis med noget, heller ikke med materialerne. I Aarhus kan man tillade sig lidt mere,« siger Sarah Terkildsen.

De kan godt selv se, det er lidt vildt som 24-årige at kunne købe et byhus i Aarhus til 3,8 millioner kroner – og så skulle starte fra bunden med at bygge et hus, der kommer til at koste dem mellem 3 og 3,5 millioner kroner oveni.

»Vi har været en lille smule heldige, og så har vi knoklet for det,« siger Frederik Iversen.

Sådan kommer huset til at se ud. Vis mere Sådan kommer huset til at se ud.

Lige nu er planen at blive i byhuset i Grønnegade i lang tid – i hvert fald, hvis de ikke kaster deres kærlighed på noget nyt.

»Vi regner med, at vores fremtid er i huset i Aarhus, vi har ikke planer om et nyt projekt. Men det har vi selvfølgelig sagt hver gang, vi har afsluttet et projekt. Det kan ikke undgås, når man får øje på nye spændende projekter og bliver betaget af mulighederne,« siger Frederik Iversen grinende.

»Ja, man glemmer, hvor hårdt det er undervejs. Men det er vildt – der er ikke noget mere tilfredsstillende end at se ens drømme og ideer blive til virkelighed,« tilføjer Sarah Terkildsen.

Parret har ikke planer om at gøre renoveringsprojekterne til en levevej lige nu – men de kan godt se ideen i det – særligt med den tid, de lægger i deres projekter.

»Vi har talt om det for sjov, men lige nu har vi bare lyst til at gøre det for os selv. På længere sigt kunne det godt være, det er jo gået rimelig godt indtil videre,« siger Sarah Terkildsen og tilføjer:

»Det er jo fra 7 om morgenen til 22 om aftenen i weekender og mange hverdagsaftener, vi bruger på det. Man lægger al sin enegi i projektet, og det kan godt være hårdt til tider. Men vi er et godt team med samme arbejdsmoral.«

Parret havde regnet med, de kunne flytte ind i huset til jul i år, men med de forsinkede byggeplaner bliver det nok først i 2023.

»Vi plejer at sige, det vil tage et år, og så tager det nærmere halvandet, så mon ikke det passer,« siger Sarah Terkildsen.

»Vi skal være mere stålfaste her og sige, det tager et år,« afslutter Frederik Iversen med et glimt i øjet.

Man kan følge med i Sarah Terkildsen og Frederik Iversens byggeprojekt på deres Instagram.