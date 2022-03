»Kære Jeppe Kofod. Send sikkerhedsudstyr til Ukraine. Hellere i dag end i morgen.«

Sådan lød ønsket til Danmarks udenrigsminister fra ukrainske Alla Navrotska, der fredag eftermiddag holdt tale ved støttearrangementet 'Odense støtter Ukraine', der fandt sted på Flakhaven i det centrale Odense.

Da hun nåede til det sted i talen, der handlede om hendes bror, der kæmper i militæret i hjemlandet, knækkede hendes stemme over og tårerne pressede sig på.

»Han er i militæret. Han fortæller ikke, hvor han er helt præcis, men det er i Odessa.«

»Vi snakker ikke sammen, men vi skriver sammen. Jeg siger til ham, at han bare skal sende en lille hilsen 'hej, jeg har det godt', så er jeg glad,« fortæller Alla Navrotska om den sparsomme kontakt, hun har med broren.

Ifølge broren, så mangler de ukrainske soldater udstyr.

»Han fortæller til mig, at de mangler beskyttelsesudstyr, de mangler hjelme. Jeg forstår på ham, at de har brug for mere beskyttelsesudstyr,« fortæller Alla Navrotska.

»Jeg ved godt, at Danmark hjælper humanitært og økonomisk. Og det er rigtig godt. Men når jeg hører fra min bror, at han går side om side med soldater, som ikke har vest og hjelm på, så gør det virkelig ondt,« fortæller Alla Navrotska.

Hun er meget påvirket af situationen i sit hjemland.

»Jeg er bange for, hvad der kommer til at ske med Ukraine i fremtiden. Hvad kommer der til at ske med børn og kvinder? Det er for de civile mennesker, at mit hjerte gør ondt.«

Og så er hun inderligt bekymret for sin bror.

»Jeg er bange for, at jeg ikke kommer til at se ham igen. Og for, at mine børn ikke kommer til at se ham igen. Vi ved ikke hvad der kommer til at ske i morgen.«

Men fredag kæmpede hun på scenen for støtte til hjemlandet og broren sammen med de flere hundrede odenseanere, der var kommet til støttearrangementet.

»Jeg ved ikke, hvor mange, vi var, men det føltes som om, at der var en stor opbakning. Jeg mærker, at det betyder meget for ukrainerne, der bor her i Danmark, men det betyder også meget for dem, der kæmper i Ukraine, ved jeg.«

Næste gang hun får kontakt til broren i Ukraine skal han have at vide, at Odense støtter Ukraine.

»Jeg kan fortælle til min bror, at vi støtter og vi bakker op om det og fortælle ham, at Danmark er sammen med jer. Så håber jeg, at han får flere kræfter til at kæmpe.«

»Vi må aldrig glemme, at den frihed, vi elsker og nyder, ikke er en selvfølge,« slår Alla Navrotska fast.