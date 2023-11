Siden krigen brød ud har såkaldte kamikazedroner været et mareridt for ukrainerne.

De effektive droner bliver aktivt brugt af begge parter i krigen på slagmarken, men Rusland har konsekvent også brugt dem mod større byer til at ramme kritisk infrastruktur. Nu har en ny bølge igen ramt Kyiv.

Ifølge de lokale myndigheder blev omkring 75 droner, der er iransk producerede, sendt mod Ukraine tidligt lørdag.

Ukraine har meldt ud, at 71 droner blev nedskudt, og fire personer er kommet til skade under angrebet. DR-journalist Louise Brodthagen beretter også om drone-agrebet på det sociale medie X.

Done. Efter 6 timer, 8 minutter, flere sværme af Shahed-droner og utal af eksplosioner er luftalarmen afblæst igen her i Kyiv. — Louise Brodthagen (@Brodthagen) November 25, 2023

Lørdagens angreb bliver af Ukraine kaldt for det hidtil største med droner, siden krigens start.

The Guardian skriver, at det skaber ukrainsk bekymring for endnu en tid med hyppige angreb på især vigtig infrastruktur i energisektoren.

For mens bevægelserne på fronten bliver fastfrosset over vinteren, så kan dronerne blive brugt til effektivt at ramme byerne, som står over for endnu en kold vinter.

»Det har været et varmt efterår, og Rusland har udsat disse angreb, men de kommer helt sikkert. Vi er klar,« lyder det fra Oleksij Danilov, formand for det nationale sikkerheds- og forsvarsråd i Ukraine.

Under lørdagens angreb blev adskillige bygninger ramt og ødelagt. Herunder en børnehave.

Derudover blev omkring 17.000 mennesker i Kyiv efterladt uden strøm dele af lørdagen.