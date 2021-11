Ved tirsdagens kommunalvalg sikrede Nye Borgerlige sig deres første mandat i Odense.

Men måske nogle af Nye Borgerliges vælgere nu undrer sig lidt over, at deres stemme er gået til at støtte en rød borgmester.

Onsdag morgen stod det nemlig klart, at socialdemokrat Peter Rahbæk Juel beholder borgmesterkæden i Odense.

Efter timelange forhandlinger lå en aftale klar, hvor Peter Rahbæk Juel sikrede sig støtte fra SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og lidt mere overraskende også Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige.

I et interview med TV Midtvest gør Nye Borgerliges partiformand, Pernille Vermund det ellers klart, at kandidaterne ude i kommunerne skal være varsomme med at pege på en rød eller radikal borgmester.

»I Nye Borgerlige sikrer vi ikke en rød eller radikal borgmester et flertal, da det ikke kan lade sig gøre at føre borgerlig politik med et sådant flertal. Hvis man overtræder de retningslinjer, kan man ikke være medlem af Nye Borgerlige,« siger Pernille Vermund til TV Midtvest.

Det er partiets spidskandidat Andreas Møller, der nu kan kalde sig byrådsmedlem i Odense. B.T. har i et døgn forsøgt at få en kommentar fra Andreas Møller om hans nye titel og støtten til Peter Rahbæk Juel. Men han er ikke vendt tilbage på henvendelserne.

B.T. har derfor fremlagt sagen fra Odense for Pernille Vermund og spurgt, hvad hun synes om Andreas Møllers valg.

»Det vigtigste er, at vi ikke tipper magten, hvis der er blåt flertal. Der er jo et rødt flertal i Odense,« lyder fra Pernille Vermund.

Men jeres vælgere havde vel næppe håbet på at støtte en rød borgmester. Skuffer I ikke jeres vælgere?

»Vi har været dygtige til at forhandle os til indflydelse på trods af rødt flertal. Så det er godt for dem, der har stemt på Andreas, at de får mulighed for indflydelse,« forklarer Pernille Vermund.