Torsdag udspillede der sig et røgfyldt drama i en af DSBs togvogne.

Emil Nordahl var med ombord på toget, som kørte fra København mod Jylland, hvor togvognen pludselig blev fyldt med røg.

Og han er ikke imponeret over DSBs håndtering af situationen.

»Stemningen var presset. Vi vidste ikke, hvor slemt det var. Vi dækkede vores ansigter med jakker og halstørklæder,« siger Emil Nordahl til B.T.

Han fortæller, at passagererne intet fik at vide over togvognens højttalere. Det var ifølge Emil Nordahl først efter 30 minutter, at der var klarhed over, hvad passagererne skulle gøre.

Han beskriver, at togvognen havde en tung lugt af motor og olie.

»Alt i alt en skrækkelig oplevelse, uden overblik, brandsikkerhed eller info. Vi kunne vitterligt læse om situationen fra DSB’s pressechef på nettet, før vi selv fik info i toget. DSB hævder, de havde styr på situationen, men havde der været en eksplosion eller større brand, havde vi alle bare skulle stå som sild i tønde og afventet togets skæbne,« siger Emil Nordahl.

Informationschef hos DSB, Tony Bispeskov, forstår godt, at det har været en voldsom oplevelse at være i lige præcis den togvogn.

»Jeg vil gerne understrege, at vi i DSB tager sikkerhed meget alvorligt, det skal vores kunder altid stole på. Der har ikke været fare for kunderne, men jeg er helt klar over, at det kan føles ubehageligt, når der er røg i kupeen,« lyder det fra Tony Bispeskov.

»Så jeg forstår godt, at det for nogen har været en voldsom oplevelse. Personalet kendte ikke umiddelbart årsagen til røgen, men besluttede at slukke den motor, der forårsagede røgudviklingen.«

Togvognen har nu været på værksted. Her har man kunnet konkludere, at en toppakning var gået.

Det betød, at vand og olie blandede sig sammen, og det udviklede røg.

Der var syv passagerer, der tog imod tilbud om at blive kørt til skadestuen til tjek.

»Sådan en hændelse som i går, vil vi evaluere, så vi kan lære af den. I sådan en situation er det vigtigt, at vores kunder føler sig informeret. Det er noget af det, vi også ser på,« udtaler DSBs informationschef Tony Bispeskov.