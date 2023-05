To direktører ved Aarhus Universitetshospital fratræder efter sagen om de patienter, der har været udsat for meget lange ventetider på tarmkræftbehandling.

Det oplyses tirsdag morgen ved et såkaldt doorstep ved Regionshuset Aarhus.

Det drejer sig om hospitalsdirektør Poul Blaabjerg og lægefaglig direktør Claus Thomsen, der har udgjort halvdelen af den daglige ledelse.

Regionsdirektør Pernille Blach Hansen fortæller, at en advokatundersøgelse præsenteret tirsdag på ekstraordinært møde i forretningsudvalget er 'barsk læsning'.

Heri er der 'sønderlemmende kritik' af, at hensynet til patienterne 'med overlæg' er blevet tilsidesat af økonomiske hensyn.

313 patienter ventede for længe på behandling i perioden 1. januar 2022 til 31. marts 2023.

De måtte vente op til otte uger på en operation, selv om de har lovkrav på at blive opereret senest to uger, efter det er blevet besluttet, at de skal opereres, og de blev heller ikke tilbudt behandling i udlandet.

Flere af dem blev derfor for syge til at blive opereret, og nogle af dem døde efterfølgende af deres sygdom.

Ved tirsdagens doorstep lyder det også fra regionsrådsformand Anders Kühnau (S), at han 'beklager dybt'.

»Det berører mig dyb. Det er forfærdeligt, og det må ikke ske noget sted i det danske sundhedssystem, at patienter ikke får den behandling, de bør have,« siger han:

»Desværre har det ikke altid været patienternes tarv, der har stået øverst i denne sag: Det må aldrig nogensinde være økonomi eller andet, der kommer i fokus«.

Regionsdirektør Pernille Blach Hansen understreger, at der ikke er yderligere fyringer på vej.

Derfor er de to hospitalsdirektører fratrådt Regionsdirektør Pernille Blach Hansen har sat ord på, hvorfor der er indgået fratrædelsesaftaler med de to hospitalsdirektører. Hospitalsdirektør Poul Blaabjerg: »Sagen viser, at der er brug for ny tilgang til ledelse, der går tættere ind i opgavevaretagelsen og de faglige diskussioner. Der er brug for en ledelsesmæssig nyorientering og for at genopbygge tilliden både internt og eksternt. Det er en meget stor og vigtig opgave. Her har direktionen vurderet, at der er brug for en ny profil som hospitalsdirektør,« siger hun. Lægefaglig direktør Claus Thomsen: »Som kontaktdirektør for den pågældende afdeling har Claus Thomsen haft det overordnede ledelsesmæssige ansvar, og vi har på den baggrund set det som nødvendigt at afbryde samarbejdet,« siger hun.

Hun påpeger, at man nu skal gennemgå journaler for at se, hvorledes patienter har lidt skade i forhold til mangelfuld behandling.

»Tvivlen skal komme patienterne til gode, og så vil vi vejlede patienterne om mulighederne for at søge erstatning,« siger hun.

Regionsdirektør Pernille Blach Hansen oplyser videre, at man nu 'er i fuld gang med' at sørge for, at de pågældende patienter får den nødvendige behandling.