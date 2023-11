Hver uge marcherer hundredvis af mennesker gennem gaderne i danske storbyer med palæstinensiske og islamiske flag. De råber på et frit Palæstina, på jihad og på Gud.

Konflikten i Israel og Gaza vækker også store følelser herhjemme og har affødt en stigende antisemitisme i Danmark, som Det Jødiske Samfund senest har kunne berette om. Og alt det bekymrer tidligere islamist Yaqoub Ali, som har personlige erfaringer med ekstremisme.

»Konflikten er en radikaliseringsmagnet,« siger han.

Med en fortid som en ledende skikkelse i det militante islamistiske miljø i Danmark kender han tegnene. Han var i flere år en del af den salafistiske gruppe Kaldet til Islam, hvor han rekrutterede og radikaliserede unge mennesker til at gå i krig og dø for deres religion. Flere medlemmer tilsluttede sig Islamisk Stat, og han har selv været i Syrien af to omgange.

»Jeg har aldrig været så bekymret, som jeg er i dag,« siger Yaqoub Ali.

Han er i dag debattør og foredragsholder om radikalisering og den ekstreme fortid, som han har lagt bag sig. Den seneste måned har han set flere alarmerende tendenser.

I hans optik er det i dette politiske klima nemmere at være og blive radikaliseret, fordi det er maskeret af at være aktivisme og støtte til Palæstina.

»En ideologi, hvor man hader jøder, er ikke ekstremisme i de her miljøer. Den her konflikt normaliserer et had til jøder, og derfor er massevis af unge også mere villige til at overskride grænser,« siger Yaqoub Ali.

Han fortæller videre, at unges vilje til at lade sig radikalisere blandt andet afhænger af, hvordan deres omgivelser ser på dem. Det vil eksempelvis møde stor modstand fra familie eller venner, hvis man udviste støtte til Islamisk Stat eller Al Qaeda.

De personer, som har interesse i at påvirke og radikalisere unge, behøver ifølge Yaqoub Ali ikke gøre sig umage, fordi konflikten i Israel og Gaza gør det indledende arbejde ved at forstærke de ekstreme holdninger.

»Tanken er der. Man tør råbe det højt, sige det på åben gade eller skrive det på en væg. De vigtigste skridt er allerede taget på forhånd, inden de her grupper af ekstremister tager fat i dem,« forklarer Yaqoub Ali.

Især sociale medier er en kilde til radikalisering, fordi de flyder over med videoer og billeder fra krigen, som bliver efterfulgt med opråb til handling. Det er dog ikke dem, som råber højest, man skal holde særligt øje med, siger Yaqoub Ali.

»Man skal altid holde øje med dem, der ikke larmer. Det er altid dem, som er de farligste.«

Alle – herunder politikere på Christiansborg såvel som Statsministeren selv – har fokus på demonstrationer, hvor der råbes »jihad« og udryddelsen af Israel. De demonstrationer er arrangeret af Hizb Ut-Tahir i Danmark. Men dem, som er mest ekstreme, er ifølge Yaqoub Ali modstandere af demonstrationerne.

De kritiserer, at folk demonstrerer, at de flager med det palæstinensiske flag, at der bliver sunget og spillet musik og at kvinder og mænd går blandet sammen til demonstrationerne og ikke er kønsopdelte.

»De personer udgør nok den største trussel mod vores sikkerhed i Danmark og specielt de danske jøder.«

Personerne tilhører de salafistiske miljøer, som er ortodokse og fundamentalistiske i deres tilgang til Islam. Ifølge Yaqoub Ali holder dig under radaren i private hjem og moskeerne.

Han vurderer, at der er tale om mange personer, men det er svært at sige mere præcist.

De henvender sig hovedsageligt til unge gennem sociale medier og i religiøse miljøer, og de går efter dem, som viser en interesse for konflikten eller giver udtryk for hadfulde holdninger.