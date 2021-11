»Han troede, han ville få Cecilie på ti år, men han fik i stedet Stine på 42 – og hun var tosset. Jeg havde aldrig troet, jeg kunne skælde så meget ud.«

Stine Fredsted tog sagen i egen hånd, da en ukendt person forsøgte at afpresse hendes tiårige datter Cecilie til at sende intime billeder på det sociale medie Snapchat.

Datteren havde langt om længe fået lov til at få en Snapchat-profil for at kunne være med i den gruppechat, hendes klasse har på Snapchat. Inden Cecilie havde fået lov at få en Snapchat-profil, havde Stine Fredsted forberedt hende og klædt hende på til, hvordan hun skal reagere, hvis hun oplever noget ubehageligt eller grænseoverskridende.

Den tiårige pige havde haft profilen i godt to uger, da en ukendt person mandag aften anmodede hende.

Den ukendte person sendte et billede med et filter på, som gjorde det umuligt at se personens ansigt – og Cecilie, der sad på sit værelse iført natbukser og en undertrøje, sendte det samme tilbage. Men pludselig fik hun det billede, hun lige havde sendt, retur – bare uden filter, så hendes ansigt nu var helt tydeligt.

På forskellige hjemmesider er det muligt at fjerne filtrene på billeder, så ansigtet kommer til syne, og det er formentlig det, bagmanden har gjort.

Med billedet af Cecilies fulde ansigt fulgte en besked om, at hvis ikke hun gjorde, som han sagde, ville han dele billedet af hende på internettet.

Den ukendte person på Snapchat beder tiårige Cecilie om at sende intime billeder. Foto: Privat. Vis mere Den ukendte person på Snapchat beder tiårige Cecilie om at sende intime billeder. Foto: Privat.

Det fik Cecilie til at gå ind til sin mor.

»Hun kom stortudende ind, fordi hun var forvirret og usikker og kunne ikke forstå noget som helst. Hun kunne ikke forstå, hvad der var sket. Hun sagde: 'Hvordan kan han få det billede, for jeg har jo ikke sendt det?'« fortæller Stine Fredsted.

Da datteren fortalte, hvad der var sket, blev Stine Fredsted rasende.

»Det gør mig så vred, at der sidder et voksent menneske og tror, at han kan manipulere og afpresse min datter,« siger Stine Fredsted, som dog er rigtig glad for, at hendes datter kom til hende, inden det var for sent.

Stine Fredsted overtog samtalen med Snapchat-personen, uden han vidste, at det ikke længere var den tiårige pige, han skrev med.

Undervejs fik hun en klar opfattelse af, at det ikke var første gang, han havde gang i dette.

»Han blev ved med at skrive 'gå ind på dit værelse' og 'send et billede af, at du er på dit værelse',« fortæller Stine Fredsted, som sendte et billede af en seng og et skrivebord som dokumentation for, at hun var på et værelse. Til sidst aftalte de at tale sammen på FaceTime.

Stine Fredsted overtager mobilen og skriver med Snapchat-personen. Foto: Privat. Vis mere Stine Fredsted overtager mobilen og skriver med Snapchat-personen. Foto: Privat.

Men også her var han godt forberedt og havde fra start vendt sit kamera den anden vej, så Stine Fredsted ikke kunne se ham, som hun havde håbet. Det fik hende dog ikke til at stoppe med at rase på ham.

»Han fik at vide, at han var det mest klamme, lille, lede, usle, pædofile svin, og at han aldrig nogensinde skulle tænke på at kontakte børn igen på den måde.«

Hun skældte ham ud i godt 30 sekunder, før han lagde på.

»Så skriver han 'haha', og jeg skriver 'ups, hva',« fortæller Stine Fredsted, som efterfølgende i chatten endnu engang understreger over for ham, at han aldrig nogensinde skal kontakte hendes datter igen.

Men Cecilie er ikke den eneste, Snapchat-personen har anmodet.

Snapchat-personen skrev 'haha', efter Stine Fredsted havde skældt ham ud på FaceTime. Foto: Privat. Vis mere Snapchat-personen skrev 'haha', efter Stine Fredsted havde skældt ham ud på FaceTime. Foto: Privat.

Stine Fredsted fandt senere på aftenen ud af, at han også havde kontaktet en af Cecilies klassekammerater i samme ombæring, som han skrev med hende. Her har klassekammeraten fortalt sin mor, at Snapchat-personen »sendte en klam video.«

Begge mødre har anmeldt personen til politiet, og Stine Fredsted påbegyndte mandag aften også sin jagt på at finde ud af, hvem der står bag. Hun lavede et opslag med hans Snapchat-navn i en Facebook-gruppe, hvor foreløbigt 3-4 andre har skrevet til hende, at de er blevet kontaktet af samme person, fortæller hun.

De informationer, hun har om ham, er, at han hedder Johan, bor lidt uden for Køge og er 13 år – det tror hun dog ikke på er sandt.

Mandag aften havde personen deaktiveret sin profil, men tirsdag var den åben igen.

Stine Fredsted håber, det lykkes at finde frem til, hvem der står bag, for der er mere, hun gerne vil sige til ham:

»Du er syg, og du har brug for hjælp, for du kan ødelægge et menneske, som knap nok er kommet i gang med sit liv endnu,« lyder det fra den berørte mor.