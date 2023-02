Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

SAS' hjemmeside har i de seneste timer ikke virket.

Det bekræfter SAS' pressechef, Anna Sandell, over for B.T.

»Vi var under et cyberangreb tidligere i dag, men nu er hjemmesiden oppe at køre igen,« siger Anna Sandell.

SAS ved endnu ikke, hvem der har stået bag angrebet.

Anna Sandell oplyser, at de er i fuld sving med at finde ud af, hvem der står bag angrebet, og hvordan de i fremtiden vil forhindre det.

Tidligere tirsdag påtog hackergruppen 'Anonymous Sudan' ansvaret for et cyberangreb mod det svenske sundhedsvæsen.

Det er ifølge gruppen sket som konsekvens af de koranafbrændinger, der har fundet sted i Sverige.

Hvorvidt det er 'Anonymous Sudan', som står bag angrebet på SAS er ikke bekræftet.