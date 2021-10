På Sallings cafeer kan man lige nu få serveret mad og snacks i stel fra Bitz. Men det er snart slut.

Salling vil nemlig løbende udskifte Bitz-produkterne i deres cafeer. Samtidig suspenderer de også flere produkter fra samme mærke.

Det oplyser Salling Group i et mailsvar til B.T. Aarhus.

»I forhold til stellet på cafeerne, så serverer vi kun på det, vi sælger i stormagasinerne, så det vil vi løbende begynde at udskifte,« skriver Salling Group.

Derudover understreger virksomheden, at de produkter, som Bitz er blevet dømt for at kopiere fra keramikeren Kasper Würtz, for længst er fjernet fra hylderne.

Men Kasper Würtz har for nylig indledt endnu en sag mod Christian Bitz og F & H A/S og nu vil Salling Group derfor suspendere flere produkter.

»Vi forholder os til, at der er faldet dom i den første sag, der omfattede fire produkter – de er fjernet for længst. For nuværende suspenderer vi salget af de produkter, den næste sag omfatter. Herefter træffer vi en endelig beslutning,« skriver Salling i svaret.