Sæsonen for græspollen er skudt i gang.

Det oplyser Astma-Allergi Danmark, efter weekendens pollental er gjort op.

Det sker efter en intens sæson for birkepollen, hvilket den lille million danskere, der døjer med pollenallergi, sikkert har bemærket.

Kløende øjne, rindende eller stoppet næse og hyppige nys er symptom på pollenallergi. Mange kan også få problemer med vejrtrækningen, hvilket skyldes astma.

Sidste år var det rekordsæson for græspollen, da pollentallet i juni nåede op på 411.

Den hidtidige pollenrekord var på 325 målt i 2014.

Og der er desværre stor risiko for, at rekorden fra i fjor bliver slået.

Det varmere klima gør nemlig, at pollensæsonen bliver både længere og mere intens, skriver Astma-Allergi Danmark i en pressemeddelelse.

Gode råd Astma-Allergi Danmarks Rådgivning anbefaler, at du følger disse gode råd for at mindske generne i hverdagen: Husk din medicin

Hold øje med Dagens Pollental og Pollenvarsling.

Brug solbriller eller cykelbriller, så du får færre pollen i øjnene

Vask eller skyl dit hår inden sengetid, så du ikke får pollen med i seng

Tør dit tøj i tørretumbleren i pollensæsonen, så du undgår pollen i dit tøj og sengetøj

Luft ud tidlig morgen og sen aften, hvor der er færrest pollen i luften Du kan finde Dagens Pollental og Pollenvarsling på Astma-Allergi Danmarks hjemmeside, få dem direkte via mail eller via appen Dagens Pollental. Kilde: Astma-Allergi Danmark

Foreningen har sammenlignet pollensæsonerne 1981-2009 og 2011-2020. Sammenligningen viser, at mængden af græspollen er steget med 19 procent sammenlignet med for 40 år siden.

Vejret har dog stor betydning for, hvor slem pollensæsonen bliver, forklarer biolog og leder af Astma-Allergi Danmarks pollentællinger, Mathilde Kloster:

»Har man pollenallergi, kan man håbe på enten en meget tør sommer, som vil få græsset til at udtørre, eller en meget våd sommer, som vil 'vaske' pollen ud af luften.«

»Den danske sommer, med skiftende sol og varm, stedvis regn, som vi kender den, giver dog græsset optimale vækstbetingelser og dermed flere pollen.«

Græspollen findes i luften fra slutningen af maj og til slutningen af august. Pollentallet er højest omkring sankthans.

I år skød Astma-Allergi Danmark pollen sæsonen i gang 3. februar, da pollen fra elletræer og hasselbuske gik i foreningens pollenfælde.