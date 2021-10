Fredag aften blev Musikkens Hus lyst op i et væld af farver.

Hvis du har gået en tur langs havnefront i Aalborg fredag aften, har du næsten ikke kunnet undgå at se, hvordan Musikkens Hus har været dækket af et flot farvet lys.

Det sker som et led i at genrejse turismen i Nordjylland, hvor Fårup Sommerland iklæder seks nordjyske monumenter i det farverige lys – og altså herunder Musikkens Hus.

'Lys over Nordjylland' kommer med en opfordring til nordjyderne om at tage ud og støtte landsdelens mange kulturinstitutioner, som har været presset under de 18 måneder med corona.

Derfor handler projektet om at komme ud og bruge Nordjylland – også når mørket er faldet på.

Den opfodring har flere følgere taget til sig på både Instagram og Facebook, hvor flere følgere af Musikkens Hus kommer med opfordringer til at tage ud i nattens mulm og mørke og se Musikkens Hus iklædt smukke farver.

Foruden Musikkens Hus vil blandt andet Falken i Fårup Sommerland og Vendsyssel Teater i Hjørring også være oplyst.

Musikkens Hus vil være oplyst frem til 23.00 fredag aften.