Hvis du går forbi Musikkens Hus fredag, venter noget af et syn. Vartegnet bliver nemlig iklædt farverige lysstråler fredag aften.

Som led i at genrejse turismen iklæder Fårup Sommerland nemlig seks nordjyske monumenter i farverigt lys, herunder Musikkens Hus.

Eventet hedder 'Lys over Nordjylland', og med det følger en opfordring til nordjyderne om at komme ud og støtte deres kulturinstitutioner efter 18 hårde måneder i coronapandemiens limbo.

»Det bliver en på alle måder storslået aften i Nordjylland, når nogle af regionens største vartegn vil lyse op i efterårsmørket. I Nordjylland har vi en masse at byde på, og vi råder over unikke oplevelser fra nord til syd og øst til vest,« siger Niels Jørgen Jensen, der er direktør i forlystelsesparken.

Disse nordjyske monumenter iklædes lys Musikkens Hus, Aalborg Kommune

Falken i Fårup Sommerland, Jammerbugt Kommune

Vendsyssel Teater, Hjørring Kommune

Bunkerne i Løkken, Hjørring Kommune

Skagens Museum, Frederikshavn Kommune

Bangsbo Fort, Frederikshavn Kommune

»Der skal ikke herske tvivl om, at de seneste 18 måneder har været en udfordring for store dele af branchen, hvorfor der er brug for nye initiativer, der kan bringe gæsterne tilbage til attraktionerne og kulturstederne i Nordjylland,« siger Peter Krusborg, der er direktør for Destination Nordvestkysten.

Alle seks monumenter bliver lyst op fra klokken 19.30 frem til 23. Og i efterårsmørket venter der aalborgenserne og nordjyderne et spektakulært syn.

Ugen efter i efterårsferien inviterer Fårup Sommerland til høstfest med stort lysevent.

Hvis du skal nå at se alle seks monumenter, er det dog nødvendigt med en bil. Det spænder nemlig fra Skagens Museum i Nord til Musikkens Hus i syd.